Pourquoi ces patchs violets pour le visage affolent TikTok ?

Même si on est toutes conscientes qu’il est important de réappliquer du SPF toutes les deux heures, on n’a pas toujours une montre sur soi pour contrôler le timing. Heureusement, des TikTokeuses ont mis la main sur de petits patchs violets, capables de nous faire savoir si on est bien protégées contre les UV, ou non.

Vous le savez, il est important de protéger sa peau des dommages liés au soleil. Vieillissement cutané prématuré, taches pigmentaires, stress oxydatif, coups de soleil et, à plus long terme, cancer de la peau… Les risques encourus lorsqu’on ne se protège pas ou mal sont significatifs.

Pour savoir quand appliquer ou ré-appliquer son SPF, TikTok a trouvé LA solution. Et non, ça ne consiste pas à télécharger une énième app beauté mais bien à poser un petit patch violet directement sur le visage, les bras, les épaules ou encore les jambes… Bref un peu partout où l’on peut en avoir besoin. Comment ça marche ? C’est très simple ! Une fois posé, le patch violet va devenir incolore au contact avec la crème solaire. Lorsqu’il redevient violet, c’est qu’il faut en mettre à nouveau.

Quelle est la technologie utilisée ?

Le patch est considéré par ses créateurs comme un « détecteur d’UV ». Breveté, il fonctionne en imitant la texture de la peau grâce à une technoloigie baptisée « dermatrue ».

Pour nous permettre de mieux comprendre le concept et son action, les créateurs de la marque SPOTMYUV ont déclaré dans les pages de Glamour Uk :

« Notre colorant non toxique devient violet à la lumière UV. Ce colorant ne détecte que la lumière, c’est pourquoi nous disons que SPOTMYUV est alimenté par l’énergie solaire. Lorsque vous appliquez un écran solaire et que vous faites face au soleil, l’encre de détection UV reconnaît que vous avez appliqué suffisamment de SPF et elle devient transparente. »

Chaque fois qu’on applique une crème solaire par-dessus le patch SPOTMYUV, il devient transparent et indique que la peau est bien protégée des UV. Lorsque la crème s’estompe, il redevient violet afin d’indiquer qu’il est temps d’en remettre.

Un outil pratique mais non abouti

Certes l’outil de l’entreprise SPOTMYUV est ludique puisqu’il permet d’éviter les coups de soleil et autres problématiques liées à l’exposition aux UV. En revanche, ce qu’on ne sait pas vraiment, c’est si ces stickers tiennent tout au long de la journée ou s’il finissent par se décoller au contact avec l’eau et les protections solaires qui peuvent parfois être huileuses.



Autre point négatif qui n’est pas négligeable : l’aspect esthétique. Ok avoir un outil qui devient violet lorsque le SPF vient à manquer, c’est une chouette idée, mais on n’a pas toutes envie, surtout à la plage, d’avoir une sorte de gommette colorée collée à la peau toute la journée… Mais on mettra quand même un très bon point pour l’initiative qui peut apporter une vraie plus-value dans le paysage cosméto du moment !

