Dans un souci d’inclusivité, le guide du « Fooding » a récemment lancé une antenne « Kids » pour mieux inclure les férus de restaurants qui s’empêchent de sortir à cause de leur(s) enfant(s). Pour l’occasion, il a répertorié les meilleurs menus enfants de France et notamment à Paris.

Faut-il aller au restaurant avec les enfants ? Vaste question. Quel parent n’a pas un jour vu son dîner gâché par son enfant qui ne tenait pas en place. Sans parler du regard parfois réprobateur des clients, voire du personnel, quand l’enfant en question, trouble l’ambiance. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut choisir un établissement kids friendly, c’est à dire où les moins de 10 ans sont les bienvenus, et où on trouve le sacro-saint menu enfant. Ça tombe bien, le célèbre guide du Fooding , qui a récemment créé une rubrique kids, a listé les restaurants qui comportent les meilleurs « menu enfant » en France. Parmi eux, trois figurent dans la capitale.

Trois restaurants parisien au palmarès

Dans le 18e arrondissement, on peut compter sur B.O.U.L.O.M., situé rue Ordener. Ce joyeux restaurant offre un buffet à volonté pour 1,50 € par anniversaire. On y trouve salades, bulots, poulet rôtis ainsi qu’une machine à glace pour régaler les enfants.

Toujours dans le 18e arrondissement, l’institution Le Ruisseau, située dans la rue du même nom, offre des burger, frites et nuggets à taille réduite pour les plus petits, qui peuvent ensuite finir leur repas en beauté avec un gâteau au chocolat ou encore un cookie. Le plus ? Les coloriages mis à disposition pour les occuper le temps du repas.

Au sud de Paris à Bourg-la-Reine, la Crêperie de l’Ancienne Poste comporte elle aussi génial menu enfant. Ils peuvent y choisir deux ingrédients parmi le jambon blanc, le fromage râpé, ou l’œuf miroir dans une galette, avant de déguster une crêpe au sucre ou une crème glacée à la fraise, à la vanille ou au chocolat.

Mais Le Fooding ne s’est pas cantonné à l’Île-de-France : figurent aussi dans sa liste les lillois Bloempot et Bierbuik, le lyonnais Le Kitchen, ou encore La Chassagnette à Arles. Alors, ça vous tente ?

