Même si c’est plus vraiment l’été, le maquillage bronze est là pour rester

Aujourd’hui encore, Madmoizelle passe au crible les tendances beauté majeures de l’automne-hiver 2021. Et on vient vous parler du maquillage bronze !

Si, comme moi, vous êtes en kif total quand vient l’été, vous trouvez probablement que vous avez meilleure mine lorsqu’il fait beau et chaud. Afin de prolonger votre hâle et réchauffer votre mise en beauté cet automne, le maquillage bronze est donc celui sur lequel vous allez pouvoir compter… Et l’avantage, c’est qu’il peut aussi bien mettre en valeur vos yeux et votre teint sans avoir à appliquer trop de makeup !

La golden hour skin : le meilleur make up qui prolonge l’été

Il y a quelques semaines, on vous parlait de la tendance golden hour skin. Et on dirait bien qu’on avait un peu d’avance puisque cette dernière fait partie des trends qui vont, sans conteste, marquer l’arrivée de l’automne-hiver 2021 !

Mais pourquoi tant d’engouement ? D’abord parce qu’elle vise à magnifier son teint de manière à obtenir cet éclat doré et ce bronzage très lumineux que l’on arrive seulement à immortaliser les jours où on réussit à capter ce bref instant de magie qui se produit deux fois par jour : la golden hour.

Mais comment s’y prendre ?

Pour commencer, pensez à travailler votre peau en appliquant un primer nacré puis un fond de teint peu couvrant (si vous le pouvez). Celui-ci vous permettra d’unifier votre peau sans l’étouffer.

Ensuite, il vous faudra jouer subtilement avec deux éléments primordiaux pour cette mise en beauté : le bronzer et l’highlighter. Pour ce faire, vous devez appliquer votre poudre bronzante sur vos pommettes en remontant vers le haut afin de donner un effet allongé à votre visage. Pour favoriser ce côté « sunkissed » (littéralement « embrassée par le soleil ») très caractéristique de la golden hour skin, vous pouvez ajouter du bronzer sur le dessus de votre nez.

Côté highlighter, faites-vous plaisir ! Mais attention, mieux vaut une formule sans paillettes qu’un enlumineur qui fera de vous une véritable boule à facettes. Qu’il soit sous forme de stick, de crème ou de poudre, pensez à l’appliquer sur toutes les zones qui ont l’habitude de prendre la lumière comme les pommettes, l’arc de cupidon, le menton, et juste en dessous des sourcils.

Le maquillage bronze sur les yeux : la touche estivale qui fait toute la différence

Les tons dorés, bronze ou cuivrés sont les plus utilisés lorsqu’il s’agit de créer un look estival. Aujourd’hui, pour pouvoir obtenir ce look sans avoir à utiliser des fards en poudre (qui peuvent alourdir le regard), il existe des ombres à paupières en crème qui s’appliquent très facilement, qu’on soit débutant en matière de makeup ou confirmé.

Très pigmentés, ces fards s’estompent et s’étalent directement au doigt ou au pinceau et peuvent même se superposer. Le but ? Obtenir un look naturel et très lumineux. Une mise en beauté pleine de douceur qui s’adapte à tous les types de peaux.

