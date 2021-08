La golden hour skin est la nouvelle technique pour prolonger son glow d’été bien après la rentrée

L’été, la peau est hâlée, éclatante et pleine de santé. Mais dès l’arrivée de la rentrée et la grisaille qui commence à s’installer, il est difficile de garder cette bonne mine… Enfin, ça, c’était avant. Avant que la tendance baptisée « golden hour skin » fasse son entrée.

Connaissez-vous la golden hour ? Vous savez, ce moment de la journée où la lumière est incroyable et que les rayons du soleil commencent peu à peu a devenir orangés. Cet instant tant attendu se produit une heure après la levée du soleil et une heure avant son coucher. Et évidemment, il est privilégié pour faire des selfies qui révèlent le bronzage et l’éclat de la peau.

Vous voulez pouvoir simuler cette heure magique et garder un teint de pêche toute l’année ? Testez la tendance « golden hour skin ».

Comment obtenir une golden hour skin ?

En travaillant le hâle

Que votre peau soit déjà bronzée ou non, travailler votre teint peut vous amener à obtenir un rendu plus complet.

Une fois que vous avez appliqué votre crème hydratante, vous pouvez utiliser un primer teinté de nacres pour booster votre glow avant même d’avoir travaillé votre teint. Ensuite, utilisez un fond de teint à la couvrance légère à moyenne si vous le pouvez pour pouvoir faire ressortir l’éclat de la peau.

Vous aimez les formules plus couvrantes ? Aucun problème, il vous faudra simplement utiliser plus d’highlighter après avoir déposé votre bronzer. En parlant de bronzer, déposez-le sur le haut des pommettes, les tempes et les paupières.

Un peu de blush de couleur pêche juste au-dessus du bronzer pour donner un aspect bonne mine et votre teint est fait !

En mettant en avant les points de lumière

L’enlumineur est le produit le plus important pour obtenir une golden hour skin.

Quand votre teint est fait, vous pouvez appliquer une touche d’enlumineur liquide sur les pommettes, l’arc de cupidon, le menton et l’arrête du nez. Tapotez la matière au doigt pour que le rendu soit naturel et finissez par utiliser un highlighter en poudre sans trop de paillettes pour fixer les pigments et les faire tenir toute la journée.

Vous voulez tester la golden hour skin ? Alors à vous de jouer !

