Le maquillage mat revient en 2024, et il est bien différent de celui que vous avez connu

Le maquillage mat est de retour cette année ! Mais rassurez-vous, il a été amélioré afin de correspondre aux exigences de 2024.

Si vous étiez ado ou adulte entre le début des années 2000 et 2015, vous devez probablement avoir un souvenir… mitigé du maquillage mat. En cette (longue) période, ce dernier était sur tous les visages avant d’être détrôné par son extrême opposé : le maquillage glowy. Et puisque les tendances sont cycliques et que les années 2010 sont de nouveau à la mode, le maquillage mat est également de retour. Comme le témoigne Val Garland, directrice artistique mondiale du maquillage chez L’Oréal Paris à Vogue US : « Il était temps que le maquillage mat revienne, avec cette peau floue de rêve, car il va bien à tout le monde ».

Contrairement au maquillage glowy, qui peut avoir tendance à marquer les pores et à ressortir un côté brillant qui n’est pas du goût de tous, le make up mat semble convenir à toutes les peaux. Et c’est un bel avantage…

Le maquillage mat : un style qui sied à toutes les peaux

Les peaux grasses vont sûrement être les plus heureuses de ce retour au maquillage mat. Et pour cause, ce dernier a tendance à limiter les zones de brillance, notamment sur la fameuse zone T.

Les personnes ayant une peau à tendance acnéique qui souhaitent camoufler leurs imperfections seront également ravies du retour du maquillage mat comme le présage Val Garland : « Si vous avez de l’acné ou tout autre problème de peau et que vous aimez mettre en avant votre glow, vous mettrez également en valeur vos imperfections, alors qu’un maquillage mat peut aider à les camoufler ».

Quant aux peaux sèches, qu’elles se rassurent, il existe aujourd’hui des produits au fini mat qui n’assèchent pas l’épiderme pour autant. Et ils ne marquent pas non plus les ridules de déshydratation, notamment sur le contour des yeux, une zone particulièrement touchée par ce phénomène.

Le maquillage mat a bien changé en quelques années

Les tendances reviennent, mais leur retour marque toujours un petit changement qui leur permet d’être dissociées de leurs ainées. C’est le cas du maquillage mat qui, au lieu de s’appliquer sur l’intégralité du visage, va plutôt être déposé par petites touches sur des zones spécifiques. Le but ? Obtenir un fini minimaliste, doux et nuageux, loin du résultat lourd et poudreux du début du 21ème siècle. Xabier Rodrigues Lucena, artiste national au MAC, explique à Vogue Us quel résultat attendre de cette nouvelle tendance. Selon lui, le but serait d’obtenir un visage « mat au centre et radieux sur les côtés. En bref, un maquillage qui fonctionne au quotidien ».

Si vous n’arrivez pas à vous projeter, on a sélectionné pour vous quelques photos de mise en beauté matte, mais lumineuse, afin de pouvoir vous inspirer.

Nos inspirations

