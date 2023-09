Ce déodorant bien connu provoque des kystes douloureux et ne sera plus vendu en France

La marque Nuud, connue pour ses déodorants vegan et naturels est dans la tourmente. Sa formule a été retirée du marché Français car elle provoquait des kystes ou encore des surinfections microbiennes chez ses utilisateurs…

D’après l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le déodorant fabriqué par la marque Nuud, provoquerait des effets indésirables inquiétant chez ses utilisateurs, notamment des kystes douloureux et des infections. Selon l’ANSM, c’est la galénique de cette formule qui pose problème. Majoritairement grasse, elle « favoriserait l’obstruction des pores des aisselles avec la possibilité d’une surinfection microbienne, par un effet occlusif ».

Pour ne courir aucun risque, le déodorant a été retiré de la vente en France (en parapharmacie, chez ses revendeurs et sur le site internet de la marque). Son fabriquant, quant à lui, s’est d’ores et déjà lancé dans une reformulation et le déodorant problématique est affiché sur son site internet comme étant temporairement indisponible.

Il est important de signaler que les ingrédients utilisés dans la composition du déodorant en question ne sont pas individuellement considérés comme à l’origine des effets indésirables, ajoute l’ANSM.

Heureusement, les kystes disparaissent à l’arrêt de l’utilisation du déodorant

Si vous possédez d’ores et déjà ce déodorant, L’ANSM conseille de stopper son utilisation par sécurité. Et si vous êtes concerné par l’apparition d’un kyste au niveau de vos aisselles après avoir utilisé une formule Nuud ou n’importe quel autre déodorant, n’hésitez pas à aller consulter votre medecin traitant. S’il est avéré que votre problématique provient de l’utilisation de la formule Nuud, sachez que dans la plupart des cas, les kystes ont disparu à l’arrêt de son utilisation. Parfois des antibiotiques peuvent être prescrits pour lutter contre l’infection.

