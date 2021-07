Le bronzer fait partie des produits de maquillage les plus populaires. Certaines sont #TeamPoudre, d’autres ne jurent que par les textures crème… Et s’il était possible d’avoir les deux ?

Ahhh, TikTok, toujours là pour nous donner des idées auxquelles on n’aurait pas forcément pensé vu qu’on n’est pas makeup artists ! La dernière en date ? Pouvoir transformer sa poudre bronzante en texture crème en moins temps qu’il n’en faut.

La marche à suivre pour le faire est simple comme bonjour : vous n’avez qu’à sprayer un peu de fixateur à maquillage directement sur votre bronzer, à faire tourner votre pinceau directement sur le produit humide et à l’appliquer sur les zones de votre choix.

À l’initiative de ce hack beauté, il y a la tiktokeuse Glamzilla. Si vous n’avez jamais entendu parler d’elle, sachez qu’elle fait partie des plus puissantes du game avec ses 996,9k followers sur le réseau social de partage de vidéos !

Dans une séquence où elle fait l’éloge du produit All Night d’Urban Decay (mais clairement, tous les sprays fixateurs feront largement le job), elle délivre cette astuce de maquilleuse qui s’avère vachement utile pour changer de texture sans avoir à investir dans un autre produit.

Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ?

Depuis, ce hack a été mis à l’épreuve par plusieurs influenceuses beauté et il est très rapidement devenu viral. Alors qu’en pensent les autres testeuses ?

Si certaines — citons @msteffanybeauty — semblent ravies de ce nouveau hack qui offre un hâle plus naturel et glowy, d’autres comme Alissia Christidis (@makeupbyalissiac) n’ont pas vraiment été impressionnées par le résultat final. Cette dernière confie n’avoir pas très envie de réitérer l’expérience car ce mélange s’assèche très vite et devient donc difficile à travailler sur la peau, surtout quand on n’a pas l’habitude…

Un résultat en demi-teinte donc, et une méthode qui risque de ne pas convenir à tout le monde — ni à toutes les situations.

Une technique qui ne date pas d’hier

Même si cette technique a fait le tour de TikToK et d’Instagram, le maquilleur new yorkais Joseph Carrillo a déclaré dans le magazine Allure que cette méthode existe depuis toujours et sert principalement à travailler les ombres à paupières. De son côté, au lieu d’utiliser le spray à même la poudre, il conseille plutôt logiquement de « Vaporiser sur le pinceau que vous allez utiliser, puis de prélever votre produit —sinon, celui-ci peut être trempé, moisi ou ruiné. »

C’est noté !

À lire aussi : Idée de génie : une tiktokeuse enlève son vernis des pieds en utilisant… Un tampon