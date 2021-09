Les 5 clés d’un plan à 3 réussi, selon une coach en sexualité

Vous fantasmez depuis toujours sur une partie de jambes en l’air à plus de deux ? Une experte en sexualité répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser…

Le 23 novembre 2018

Là, dans ma tête, je suis sur une route de Californie dans une voiture décapotable, en train de manger des tartines d’avocats et de secouer mes cheveux protégés par un foulard de soie.

Mais en vrai, je me gèle les miches dans le 10ème arrondissement de Paris, et hier soir j’ai mangé un kebab.

VOILÀ.

Le fantasme du plan à trois

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour vous dire que la vraie vie diffère souvent de nos fantasmes. Par empirisme, je peux vous dire que cette affirmation s’applique à tous les domaines de la vie. Notamment au sexe.

Avant, je consommais du porno comme d’autres vont chez Franprix. Je faisais une liste à base de mots-clés, puis je fonçais, décidée, je faisais « mes courses » très vite, je rentrais chez moi essoufflée et satisfaite d’avoir été si rapide.

Depuis, j’ai arrêté d’ingérer de la pornographie comme si j’étais Benoît, l’adolescent pré-pubère qui habite dans ma tête.

Toutefois, il m’arrive encore de m’y aventurer, malgré les résolutions que j’ai prises il y a quelques mois… Si vous voliez mon ordinateur, espèce d’adorable lectrice kleptomane, vous pourrez naviguer à votre guise dans mon historique, que j’ai toujours la flemme d’effacer.

Dedans, vous trouverez surtout le mot-clé Threesome.

Il est primordial de communiquer grandement avec son ou sa partenaire.

Car les plans à trois, qu’ils soient composés de deux mecs et d’une fille, de deux meufs et d’un mec, de trois mecs, de trois meufs, et autres options… eh bien c’est très excitant selon moi.

En 2011 d’ailleurs, j’ai tenté l’expérience, mais elle s’est révélée très maladroite — presque risible. Au lieu de me réchauffer le derrière, elle me l’a plutôt congelé pour une demi-éternité ! Mais je ne voudrais pas rester sur un échec et pense renouveler un jour l’aventure.

Vous aussi, vous voudriez expérimenter ce frisson ? Voilà ce que vous devriez savoir avant de vous lancer à corps perdu dans cette contrée du cul.

1. Communiquer, la clé du plan à trois

Vous mourez d’envie de réaliser votre fantasme, mais vous ne savez pas comment aborder le sujet avec votre partenaire ?

Tyomi Morgan-Najieb, autrice, coach sexuelle et experte en relations amoureuses, a été interviewée par le magazine Hello Giggles. Elle explique qu’il est primordial de communiquer grandement avec son ou sa partenaire, et surtout en ce qui concerne l’éventualité d’une non-exclusivité (sexuelle) au sein d’un couple :

« Le “point plan à trois” peut être amené en ayant une conversation ouverte à propos du sexe en-dehors de la relation. Il suffit de demander à son ou sa partenaire ce qu’il ou elle pense des plans à trois en général, puis de laisser la conversation évoluer toute seule. Ensuite, demandez à l’autre partenaire comment il ou elle se sentirait à l’idée d’intégrer une troisième personne à l’intérieur de votre duo d’origine. C’est primordial d’être à l’écoute de l’autre et tout à fait honnête quant à ses propres désirs. »

Finalement, comme pour tous les domaines relatifs au couple (et même au-delà), la communication est la clé !

2. Bien choisir qui va participer à votre plan à trois

Dans son interview, Tyomi Morgan-Najieb doit répondre à une question primordiale de son interlocutrice :

« Est-ce que c’est mieux pour les couples de se tourner vers une personne inconnue, ou de piocher parmi leurs connaissances ? »

Une question qui vous a sûrement effleuré l’esprit si vous avez déjà pensé au plan à 3 ! Voici ce qu’en pense la coach :

« Cela dépend des intentions du couple. Est-il à la recherche d’un ou une participante régulière, ou simplement d’un coup d’un soir ? Intégrer une connaissance risque de modifier la relation que le couple entretient avec cette personne. Une nouvelle question peut fleurir : est-ce qu’on reste amis ou est-ce qu’on se lance dans une relation poly-amoureuse ? »

Se lancer dans un plan à 3 avec une personne à laquelle personne n’est attaché émotionnellement peut rendre l’envie d’une relation sans lendemain plus facile à concrétiser.

Elle poursuit :

« Se lancer dans un plan à 3 avec une personne à laquelle personne n’est attaché émotionnellement peut rendre l’envie d’une relation sans lendemain plus facile à concrétiser. »

La morale de cette réponse ? Il faut bien déterminer avec votre partenaire quel type de plan à trois vous voulez mettre en place. Demandez-vous si vous souhaitez quelque chose de pérenne ou de très temporaire. Le reste devrait couler tout seul !

3. Trouver des partenaires de plan à trois

Voici ce qui a entraîné pour moi de sales histoires de jalousie par la suite, bien qu’on ne soit pas allés jusqu’au bout de la démarche sexuelle… Au sortir de mon expérience, il était déjà clair que si le couvert devait être remis, ce serait avec un parfait inconnu.

Oui mais alors, où les dégote-t-on ces fameux partenaires mystères ? D’abord, il existe plusieurs applications et sites Web qui ont été créés pour les trouver, comme Feeld, 3Way ou encore #Open.

Sur certains sites de rencontres plus classiques, les utilisateurs peuvent préciser leurs recherches. OkCupid, par exemple, propose d’intégrer ces préférences dans votre profil. Évidemment, il est également possible de trouver des partenaires en s’inscrivant sur des groupes, des forums, ou tout simplement en participant à des soirées.

Bon, finalement le tout est d’oser proposer. Au pire vous risquez quoi ? Un refus ? Ça n’est pas bien méchant.

Et si vous voulez en savoir plus, Anouk Perry avait fait tout un article intitulé Où trouver des gens pour concrétiser mon envie de plan à trois (ou plus) ?.

4. Poser vos limites avant votre plan à trois

Comme je vous l’expliquais plus tôt, le fantasme et la réalité sont deux choses très différentes. Il est rare qu’une expérience se révèle en tous points être conforme à ce que l’on avait dans la tête.

Ainsi, l’envie de se faire pénétrer par deux hommes, par exemple, peut totalement disparaître une fois le moment venu. Il est possible que vous préfériez finalement de simples baisers et quelques tendres caresses.

N’hésitez pas à communiquer vos envies précises, avant ET pendant l’acte ! Exprimez simplement à vos partenaires que vos désirs ont changé et que vous préférez vous en tenir à quelque chose de plus sage.

Vous pouvez déjà poser des limites en amont. Par exemple :

Je ne veux pas de doigt dans le cul

Je ne souhaite pas faire d’annulingus

Je n’aime pas le cunnilingus

Merci de ne pas me mordre le genou

Tyomi Morgan-Najieb tient d’ailleurs à préciser :

« La sécurité psychologique est aussi importante que la sécurité physique (l’usage du préservatif par exemple). »

Vous l’aurez compris : vous êtes maîtresse de vos désirs, et le fait d’intégrer une troisième personne à votre habituel binôme ne change rien à cela. Vous posez les limites, vos partenaires poseront les leurs.

À vous de vous écouter, de vous respecter, et que personne ne sorte de cette expérience avec des regrets !

5. Dédramatiser les petits flops du plan à trois

Le sexe, si vous voulez mon avis, ça doit être un truc fun.

Prenons mon cas. Je suis une personne gauche, généralement peu à l’aise niveau coordination des mouvements. Ainsi toute activité de type piano, guitare ou même hip-hop m’est plutôt proscrite. Pourtant, j’estime me débrouiller pas mal en terme de ride torride.

J’aime à croire que je suis un « bon coup », même si plusieurs expériences m’ont prouvée qu’un « bon coup » peut s’avérer très mauvais si couplé avec le mauvais partenaire. Et que donc un « bon coup », ça n’est pas vraiment une personne mais plutôt un rapport sexuel réussi entre plusieurs individus qui matchent.

Dans mon quotidien, je matche d’ailleurs très bien avec mon partenaire, qui est le même depuis des années ! Toutefois, les ratés, ça arrive.

L’essentiel est de ne pas dramatiser les petits fails mais d’au contraire savoir en rire.

Par là, je n’entends pas une jambe tordue, un frein pété, ou une sodomie Kinder, mais simplement les petits ratés de tous les jours, lors desquels on se cogne, on pète, on baîlle et on se casse la gueule du lit…

L’essentiel est selon moi de ne pas dramatiser ces petits fails mais d’au contraire EN RIRE. Cette règle vaut pour deux comme elle vaut pour 3 ou 12. Le sexe, ça doit être un moment de plaisir, pas de gêne ou de honte.

Alors hop, on envoie valser ses complexes, et on s’éclate !

Le plan à trois avec plusieurs inconnus

Je vous ai beaucoup parlé d’intégrer une tierce personne à vos ébats avec votre partenaire. Mais il est possible que vous soyez célibataire et que vous souhaitiez partager un instant à 3 avec non pas un ou une, mais deux partenaires que vous connaissez déjà… ou non !

D’après moi, les clés pour réussir cette expérience restent les mêmes. Il faut communiquer, poser des limites, bien choisir ses partenaires et surtout, SURTOUT insister sur la dimension indiscutable de l’usage de la capote.

Les conseils avisés de cette coach m’auraient presque donné envie de tenter l’aventure une seconde fois… Et vous, prête à essayer la pluralité ?

Crédit photo : Cottonbro (Pexels)