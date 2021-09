Je veux faire un plan à trois (ou plus), mais où trouver des partenaires ?

Ce n’est pas toujours évident d’organiser un plan à trois (ou plus). Comment et où rencontrer les partenaires nécessaires pour concrétiser sa partie de jambes en l’air ?

Le 30 mars 2017

Dans un autre article, j’expliquais OKLM les bases de l’organisation d’un plan à plusieurs. C’est important, mais ça ne fait pas tout.

Parce que si vous avez envie d’un plan à trois, ou d’une partouze, vous avez deux solutions : attendre que ça vous arrive par hasard, ou prendre les devants. Ma règle numéro 1 dans la vie, c’est que la chance se provoque.

Alors ici, initier le mouvement commence par faire les rencontres nécessaires. Mais où et comment trouver des personnes partantes pour ce Tetris de groupe ?

J’ai plusieurs pistes. Alors, prenez des notes ! C’est parti pour la partie 2 du guide pratique du plan à trois (ou plus).

Dans quel ordre inviter les partenaires d’un plan à plusieurs ?

Là, c’est le moment où je prends mes lunettes de docteure du plan à plusieurs et je vous demande d’écouter sagement.

La première difficulté à laquelle vous pouvez être confrontée, c’est que les femmes seules qui acceptent ce genre d’invitation sont minoritaires et de ce fait, plutôt compliquées à trouver.

Ce phénomène est sans doute lié au slut-shaming, c’est-à-dire le fait de juger les femmes qui ont une sexualité libérée (alors qu’elles font ce qu’elles veulent de leur cul). Alors si vous cherchez à organiser un plan à plusieurs, je vous conseille deux stratégies !

Convier des femmes avant des hommes

Quand je faisais des exercices de maths, je commençais par trouver la solution au problème le plus simple avant de faire les autres. C’est facile, là, c’est la stratégie inverse.

Vous débutez par le plus compliqué, comme ça, une fois que c’est plié, le reste coule tout seul. En plus, ce qui est cool c’est que les meufs pourront ainsi prendre part au choix des autres hommes conviés (s’il y en a), ce qui les aidera à se sentir plus en confiance.

Inviter des couples

Des couples qui, comme vous, recherchent à s’amuser à plus de deux. Et croyez-moi, ça permet beaucoup de jeux !

Les sites et applications de rencontre sont probablement les moyens les plus simples d’arriver à vos fins.

Où trouver des gens partants pour des plans à plusieurs ?

Tout cela vous fait sans doute de belles jambes si vous ne savez toujours pas où trouver tout ce beau monde qui ne rêve que de faire crac-crac à plusieurs. Voici quelques idées…

Les sites et applications de rencontre

Si vous partez de zéro, c’est probablement le moyen le plus simple d’arriver à vos fins. À ce jeu-là, deux stratégies sont possibles.

La première est d’aller sur un site ou une application dédiée aux rencontres d’ordre sexuel : par exemple Nouslibertins, Feeld ou encore Fetlife si vous êtes plus axée BDSM.

La seconde est d’utiliser un site de rencontre classique en disant spécifiquement dans votre annonce que vous cherchez à vous amuser à plusieurs. Pour être tout à fait honnête, je croise parfois des profils comme ceux-ci, mais je n’ai aucune idée de la réussite de leur démarche.

Visitez des clubs libertins

Ces clubs où l’on est autorisée à faire l’amour peuvent être une excellente solution vu que le public qui y va sait vraiment très bien pourquoi il est là. Genre il n’y entre pas juste parce qu’il y a de la lumière, vous voyez.

Attention cependant : ces établissements peuvent être impressionnants pour une première expérience, coûtent relativement cher (jusqu’à une centaine d’euros pour un couple à Paris) et ont souvent un public relativement âgé (c’est-à-dire de quadragénaires et plus).

Une visite en club libertin, c’est toujours une surprise : un soir pourra être tranquille quand, le lendemain, une partouze de plusieurs dizaines de personnes s’organisera spontanément.

Autre élément à prendre en compte : il faut être à l’aise avec l’idée de voir des gens faire l’amour… Et d’être vue. Madeline est habituée des clubs libertins. Elle témoigne :

« Je me souviens de ma première visite dans un club. C’était assez tranquille alors j’ai commencé à coucher avec mon copain dans un petit coin. Alors que nous étions nus comme des vers et bien lancés dans l’action, moi à cheval sur lui, j’ai regardé à ma gauche… Et je me suis rendu compte qu’une dizaine de personnes nous regardaient, certaines en se masturbant. Ça m’a amusée parce que j’ai un petit côté exhib’ mais ce n’est vraiment pas fait pour tout le monde. »

En cas de forte envie de réaliser un fantasme, on peut dire oui un peu trop facilement à quelqu’un de bof.

Farfouillez votre vivier d’anciens flirts/plans cul

Une autre solution est de faire ce qu’on appellerait en journalisme « le tour des sources ».

Concrètement, vous regardez dans votre répertoire si vous trouvez un vieux flirt, plan cul, ex plan cul voire ex tout court (pour qui vous n’avez plus de sentiment, à part si souffrir ne vous fait pas peur), et vous appelez celles et ceux qui pourraient être intéressés et intéressants.

Pour les gens en relation ouverte, le plus simple est de proposer un plan à plusieurs aux personnes que vous voyez à côté.

Petit conseil : la fin ne justifie pas les moyens. Tout comme pendant une disette sexuelle, il peut arriver d’appeler un plan foireux, en cas de forte envie de réaliser un fantasme, on peut dire oui un peu trop facilement à quelqu’un de bof.

Faire ça, c’est un peu comme manger un morceau de pain alors qu’on rêve de pizza : c’est forcément décevant. Et personne n’aime être déçu.

Vous pouvez trouver des partenaires pour un plan à plusieurs partout (ou presque)

En fait, vous pouvez rencontrer des gens opé pour un plan à trois ou une partouze un peu partout. Ce qui est quand même pratique avec ce fantasme, c’est qu’il est partagé par plus de monde que celui de se faire uriner dessus, par exemple.

D’une manière générale, il faut quand même savoir que moins la situation risque d’avoir des conséquences, plus les gens oseront se lâcher.

En gros : proposer une partouze à une collègue semble compromis (voire totalement déplacé) quand, dans d’autres situations, il suffit d’un soupçon d’honnêteté pour que tout dérape…

Vous avez envie d’un plan à trois/plusieurs ? Dites-le. Le pire qui puisse se passer, c’est que la personne ne partage pas ce désir… Et que ça ne se fasse donc pas.

Dans le cas des partouzes, une bonne manière de faire venir du monde est de proposer à chaque participant d’amener un +1, voire plus… Précisez bien si vous souhaitez que cette personne supplémentaire soit d’un genre ou d’un autre.

Voilà, c’est tout pour moi aujourd’hui. Je reviens très vite avec la partie 3 de ce guide, où je parlerai de l’aspect logistique de ce genre de fantasme. Maintenant que vous avez les gens sous la main, il reste encore un soupçon de préparation afin que cette soirée soit parfaite !

