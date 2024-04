Comment acheter du Sézane de seconde main pas cher ? 4 conseils et astuces clés pour économiser

Pour chiner du Sézane d’occasion moins cher qu’en neuf, cela commence par connaître les bons sites comme Vinted, LeBonCoin, Depop, ou encore Vestiaire Collective. User de filtres plutôt que de la barre de recherche. Comparer les prix pour mieux négocier. Et bien savoir ce qu’on cherche tout en acceptant de se laisser surprendre.

Parmi les marques les plus convoitées en France compte Sézane, fondée en 2013 par Morgane Sézalory. Si bien que les pièces peuvent se retrouver rapidement en rupture de stock sur l’eshop de la marque ou même en boutiques physiques. Mais pas de panique, on peut parfois trouver des pépites sur des sites de seconde main. Et même souvent moins cher qu’en neuf, de première main. À condition de savoir utiliser les bons mots clés, manier les bons filtres avec dextérité sans trop les affinés, et comparer les prix pour mieux négocier.

Comment chiner du Sézane de seconde main pas cher : les bons sites

Pour trouver du Sézane pas cher, cela commence par connaître les bons sites de seconde main. On peut en trouver aussi bien sur les plateformes très populaires comme Vinted, LeBonCoin, Depop ou encore Vestiaire Collective. Que sur des plateformes moins connues telles que OnceAgain.fr, Omaj.fr et Modz.fr. Souvent, les vendeuses proposent d’ailleurs une même pièce sur plusieurs sites de seconde main afin de maximiser leur chance de vendre leur pièce, donc vous avez l’embarras du choix.

Sur les sites qui le permettent, pensez à paramétrer des alertes sur les pièces que vous convoitez précisément, cela vous fera gagner du temps.

À lire aussi : Nos 5 astuces de pro pour mieux chiner sur Vinted, sans y perdre trop de temps et d’argent

Comment chiner du Sézane de seconde main pas cher : des filtres plutôt que la barre de recherche

Pour dénicher des pièces en rupture de stock ou non sur l’eshop de la marque du côté de site de seconde main, tout se joue au niveau des filtres. Plutôt que de taper avec plus ou moins de précision ce que vous cherchez directement dans la barre de recherche comme « Sezane robe Pippa taille L », mieux vaut renseigner les filtres de façon stratégique. Ça vous évitera de passer à côté de modèles que les vendeuses auraient appelés « Pipa » (avec un seul P) par mégarde.

Sur Vinted par exemple, dans le filtre « Catégorie », remplissez que vous cherchez une « robe » (sans aller plus loin dans les sous-catégories types mini, midi, robes longues, pour occasions, etc, car elles sont trop subjectives). Puis dans « Taille » celles qui vous conviennent généralement (si vous hésitez entre deux tailles, cochez les deux). Dans « Marque » Sézane bien sûr. « État » Neuf avec étiquette, neuf sans étiquette, très bon état et bon état.

Quant au filtre de la couleur, mieux vaut peut-être l’éviter, car une même robe bordeaux selon vous pourrait être étiquetée par des vendeuses comme rouge, rose, ou orange par exemple. Donc trop de filtres risqueraient de vous faire passer à côté de pépites.

Même chose pour le filtre des prix, puisqu’ils pourraient vous faire passer à côté de la pièce que vous recherchez désespérément alors qu’un tarif peut facilement se négocier sur une plateforme de seconde main.

Autrement dit, plus vous avez une idée précise de ce que vous recherchez, plus vous pourrez rapidement reconnaître la pépite de vos rêves. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut trop resserrer votre champ de recherche en renseignant les filtres de manière très étroite. Vous allez peut-être faire défiler des pages et des pages de résultats de recherche, mais les économies en valent le temps dépensé.

À lire aussi : Ces 6 astuces pour mieux vendre sur Vinted vont alléger vos placards et arrondir vos fins de mois

Comment chiner du Sézane de seconde main pas cher : se laisser surprendre

D’ailleurs, jouer avec les filtres plutôt que de renseigner directement ce que vous cherchez exactement peut aussi vous permettre de tomber sur des modèles qui ressemblent à ce que vous cherchiez et qui pourraient aussi vous convenir.

Par exemple, si vous cherchiez précisément le modèle de robe « Pippa » en taille L et dans une teinte rose, il est possible que le modèle « Nissa » que vous ne connaissiez pas vous convienne aussi car il existe dans la même teinte de fuschia.

Bref, les filtres favorisent les heureux hasards shopping, sans avoir besoin de connaître tout le catalogue de Sézane par cœur.

Comment chiner du Sézane de seconde main pas cher : comparer les prix entre plateformes et bien négocier

Enfin, pour acheter en seconde main du Sézane moins cher qu’en neuf, il importe également de comparer les prix entre plateformes.

D’ailleurs, si vous avez paramétré des alertes pour être notifiée au cas où ce que vous cherchez arrive sur la plateforme, avoir déjà une idée d’à combien des pièces similaires se vendent sur les sites de seconde main vous aidera à garder la tête froide plutôt que d’appuyer directement sur « acheter ».

Commencez donc par vous renseigner sur le tarif du neuf. Puis jouez des filtres sur les différents sites de seconde main les plus populaires pour savoir où le modèle existe et à quel prix. Et en fonction des résultats, vous allez peut-être trouver des écarts de tarifs significatifs qui peuvent vous aider à identifier directement une bonne affaire et/ou négocier.

Par exemple, la commission prise par Vestiaire Collective sur les ventes peut donner envie aux vendeuses de vendre plus cher leurs pièces que sur Vinted. Ce qui fait qu’un même modèle peut être vendue moins cher sur Vinted. Même sur la plateforme qui propose ce que vous cherchez au tarif le moins cher, vous pouvez tenter de négocier à la baisse, et si la vendeuse refuse, vous ferez quand même une bonne affaire, en connaissance de cause.

Le modèle Pippa de Sézane est vendu 23 € plus cher sur Vestiaire Collective que sur Vinted, par exemple. C’est même plus cher que le modèle neuf, vendu 115 € sur Sezane.com !

Dans le cas où vous trouvez le modèle voulu moins cher sur une plateforme plutôt qu’une autre, mais pas dans la taille dont vous avez besoin, vous pouvez tenter de proposer à la vendeuse de vous la vendre ailleurs, moins cher, où la commission serait moins forte. Et ce, sans l’écrire en toute lettre (en disant par exemple « Pensez-vous qu’il serait possible d’aller sur la plateforme au V bleu pour me la vendre à X €, s’il vous plait ? ». Car il arrive que les plateformes censurent les messages mentionnant la concurrence pour obliger à ce que la transaction se fasse chez elles. À vous d’être plus malin·e·s encore. Les affaires sont les affaires.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.