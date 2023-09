Sex Education a-t-elle réussi ses adieux avec sa saison 4 ?

Maeve, Otis, Eric et les autres reviennent sur Netflix à compter du 21 septembre pour une dernière saison de Sex Education, forcément douce-amère. Analyse de la saison des adieux.

Parler d’éducation sexuelle avec pertinence et légèreté, ce n’est pas un défi pas

simple à relever sur un sujet aussi sensible dans le monde entier, régulièrement

récupéré par les conservateurs de tous poils (en ce moment, c’est en Belgique).

Lancée en 2019 sur Netflix, Sex Education a fait l’effet d’une grande bouffée d’air

frais.

Créée par Laurie Nunn, elle nous raconte sur un ton humoristique l’éveil à la

sexualité d’une bande d’adolescent·e·s dans une petite ville anglaise. Son approche

sex positive, inclusive et son pitch fun – Otis (Asa Butterfield), fils d’une sexologue

reconnue, prodigue des conseils à ses congénères, tout en souffrant lui-même d’un

dysfonctionnement érectile – avaient remporté l’adhésion. Auréolée d’un succès

public et critique, Sex Education s’attaque avec bonheur à des sujets tabou, fait

passer son message d’ouverture d’esprit et n’oublie pas surtout de nous passionner

pour les aventures de ses attachants personnages.

Une production compliquée

Dans le final de la saison 3, diffusé en 2021, le lycée de Moordale fermait ses portes.

En coulisses, le Covid puis le départ de plusieurs acteur·ices (en particulier Tanya

Reynolds, Patricia Allison et Simone Ashley, les interprètes de Lily, Ola et Olivia)

ont obligé Laurie Nunn à revoir sa copie. Il aura fallu deux ans pour que cette

ultime saison arrive sur Netflix.

Sex Education Season 4. (L to R) Ncuti Gatwa as Eric, Asa Butterfield as Otis in Sex Education Season 4. Cr. Samuel Taylor/Netflix © 2023.

Otis, Eric, Aimee, Jackson, Viv et les autres ont été réaffectés dans un nouveau lycée pour leur dernière année, celle du Bac. Eux qui ont lutté contre le conservatisme de Moordale sont tout étonnés de découvrir au lycée de Cavendish un environnement safe et très ouvert d’esprit. Place aux cours de yoga, à la pensée positive et aux initiatives écolos ! La série se moque gentiment des lycées nordiques, souvent acclamés pour leur environnement scolaire avant-gardiste. À Cavendish, Otis se découvre de la concurrence : une élève, O (Thaddea Graham), officie en tant que sexologue. Persuadé qu’elle lui a volé son idée, il part en croisade, ce qui donne lieu à maintes situations comiques. Loin du lycée, Adam cherche sa voie professionnelle à la campagne, tandis que Maeve débute son cursus d’écriture littéraire dans une prestigieuse université américaine, auprès d’un prof et écrivain à l’égo fragile (Dan Levy).

A Moordale, Jean (la merveilleuse Gillian Anderson) élève seule son nourrisson et tente de reprendre le travail, alors qu’elle affronte une dépression post-partum. Sa jeune sœur peu fiable débarque pour l’aider. Autant dire que beaucoup de choses ont changé dans Sex Education ! Et cette saison 4 ne manque pas de nouveaux protagonistes. Il y en aurait presque un peu trop.

Une saison 4 en demi-teinte

Fidèle à son ADN, Sex Education livre son regard sur des sujets comme la non-binarité (Cal poursuit sa trajectoire), le deuil, l’asexualité, le manque d’accessibilité pour les personnes handies, le harcèlement scolaire (l’histoire de Ruby et O) ou le rapport complexe entre queerness et religion vécu par Eric.

SexEd4_Day39_Ep2_ST-177.arw

Pour compenser les départs, de nouveaux protagonistes LGBTQIA+ font leur apparition, en particulier un groupe très populaire, composé d’Abby et Roman, deux ados trans et Aisha, queer et malentendante. Le hic : on a peu de temps pour apprendre à les connaître. Les storylines se multiplient, mais le cœur n’y est pas complètement. Certaines situations sentent la redite, comme l’amitié de nouveau en péril entre Eric et Otis. Une grande partie de la saison est encore consacrée au will they / won’t they entre Otis et Maeve, mais il a tellement duré qu’on s’en fiche presque de les voir ensemble ! Et Maeve accumule une nouvelle fois un peu trop de galères pour une seule personne. Laurie Nunn se débat avec trop de personnages à gérer, et certains sont sous-développés ou réduits à leur spécificité. La série devient trop didactique et semble cocher des cases, là où avant, tout était plus fluide.

Une série déjà culte

Cette quatrième saison réserve tout de même quelques jolis moments et le final apporte une conclusion satisfaisante pour les personnages historiques (Otis, Maeve, Eric, Adam, Aimee, Jackson). Malgré les bémols, on est aux anges de retrouver ce cast fantastique, qui a explosé ces dernières années à Hollywood. Pour ne citer qu’eux, Emma Mackey, Ncuti Gatwa et Connor Swindells étaient à l’affiche de Barbie cet été.

Sex Education Season 4. Gillian Anderson as Jean in Sex Education Season 4. Cr. Thomas Wood/Netflix © 2023.

Sex Education a toujours été une série sensible aux évolutions de notre société. Festives, les deux premières saisons célébraient la libération des corps et de la parole des femmes, dans le sillage du mouvement Me Too. Avec sa directrice conservatrice et ses mesures rétrogrades, la troisième saison se faisait le reflet du backlash face à la 4e vague féministe. Moins drôle et mordante que les précédentes, cette ultime saison est nostalgique d’une époque révolue.

Malgré tout, les personnages luttent pour trouver leur voie. Devenir soi-même, sans compromis et sans s’excuser, c’est le grand thème de Sex Education, qui aura marqué l’histoire des teen drama, en parlant comme aucune autre de sexualité dans toute sa diversité, avec bienveillance et humour.