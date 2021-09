Attention les yeux, la french chromée vient pimper nos ongles cet automne/hiver 

Cette semaine, Madmoizelle passe au crible toutes les tendances beauté majeures de l’automne/hiver 2021. Après vous avoir parlé de la coloration « warm expresso » c’est au tour de la french chromée d’être mise en avant pour un effet saisissant.

Cette année, la french s’est déclinée sous toutes les coutures. Inversée (en colorant simplement la partie de l’ongle où se trouve la lunule), punchy, classique… Elle fait clairement partie des manucures les plus demandées dans les instituts dédiés à la beauté des ongles !

Et cet automne, les nail artists continuent de nous faire kiffer, en élaborant une toute nouvelle déclinaison plus audacieuse cette fois : la french chromée.

La french chromée, c’est quoi ?

La french chromée est une déclinaison des chrome nails qui agite la planète beauté depuis que Gigi Hadid s’est affichée avec des ongles similaires au MET Gala de 2016.

De couleur dorée, argentée, bleutée ou rosée, les chromes nails se déclinent à l’infini en fonction des préférences de chacune. Mais cette année, une petite différence est à prendre en compte : on ne recouvre plus intégralement l’ongle de chromes, on applique simplement la poudre sur le bout pour souligner une forme carrée, ronde ou amande à la manière d’une french.

Comment faire une french chromée ?

Il y a quelques années, le nail art était une pratique encore (trop) peu répandue en France. Jugée plus extravagante qu’une simple pose de vernis en all-over, cette décoration de l’ongle s’est vue monter en popularité au fil du temps et de sa mise en avant par des artistes du genre comme This Is Venice ou Lili Creuk.

Et le chrome, qui faisait d’ores et déjà partie des technique largement utilisées par les nail artists, s’est répandu comme une trainée de poudre pour se démocratiser. Au point même de pouvoir être appliqué directement chez soi avec des kits trouvables en boutiques spécialisées ou sur Amazon !

Pour ce faire, une fois que vous avez travaillé la forme de votre ongle et que vous avez repoussé vos cuticules, appliquez une base, puis la couleur de vernis (neutre ou non) que vous avez choisie.

Une fois la deuxième couche posée, appliquez sur le bout de vos ongles un vernis d’une couleur similaire à la teinte de chrome que vous visez.

Par exemple, si vous voulez obtenir un effet or rose, utilisez un vernis rose et munissez-vous de la poudre chromée et d’un petit pinceau à l’embout en mousse. Frottez-le délicatement sur la zone et une fois que vous avez obtenu l’effet que vous souhaitiez, utilisez un top coat pour plus de brillance. Et voilà le travail !

Les inspirations french chromée

Crédits de l’image de une : @gloss_la, @frenchmenails, @quangthu83, @dallasnailsbyhubert, @nailsbyslayy, beautybykatielouise, @tengoku_nails.