3 recettes autour du houmous pour le pimper à moindre frais et en mettre plein les papilles lors de vos apéros d’été

Voici comment réussir un houmous lisse, léger, et bien digeste, sans le noyer dans l’huile, et surtout comment le pimper pour lui apporter de la saveur et de jolies couleur, histoire d’apporter à cette star de l’apéro un supplément d’âme.

C’est la star de l’apéro qui a l’art de réconcilier les omnivores, les végétariens et les vegans. Difficile de résister aux avantages du houmous : peu cher, rapide à faire, et bien frais. Une fois qu’on en maîtrise les bases, on peut d’ailleurs doubler, voire tripler les quantités, histoire d’en proposer des variations pimpées qui permettent de varier les saveurs et les couleurs, ce qui rend toujours bien sur la table d’un apéritif dinatoire, qu’on soit l’hôte ou une personne invitée. Une fois l’apéro terminé, cela peut aussi servir de délicieuse sauce pour des pâtes, du riz, ou encore des sandwichs. Chiche ?

Les ingrédients de base du houmous

300 g de pois chiches cuits en conserve

1 cuiller à soupe de tahin

1/2 citron

3 cuillers à soupe d’huile d’olive

1 cuiller à café de sel

1 cuiller à café de cumin

Facultatif : 1 cuiller à café de zaatar (qu’on trouve facilement en boutiques bios ou épiceries orientales et qui est un mélange de thym, d’origan, de sarriette, de graines de sésame, et du sumac) ou de thym

1 ou 2 gousses d’ail

2-3 glaçons

Comment réussir un houmous express, facile, pas cher, bien lisse et digeste

Pour un houmous bien lisse et plus digeste, vous pouvez commencer par ouvrir votre conserve de pois chiche afin d’égoutter les pois chiches (conservez quand même une cuiller à soupe ou deux de leur jus, au cas où vous auriez besoin d’allonger votre houmous), puis bien les rincer. Vous pouvez en profiter pour en retirer la peau rapidement : en les frottant grossièrement entre eux entre vos mains dans un grand volume d’eau contenu dans un saladier, la peau se décollera toute seule, puis stagnera à la surface pendant que les pois chiches couleront (inutile de retirer toutes les peaux de chaque pois chiche, le faire grossièrement pour la moitié d’entre eux suffira amplement).

Vous pouvez ensuite mixer les pois chiche dans un mixeur, et y ajouter au fur et à mesure le jus de citron, les épices (vous pouvez même les faire torrefier avant dans un peu d’huile d’olive pour encore plus de saveurs), les gousses d’ail (dont vous pouvez oter le germe pour en faciliter la digestion), le tahin, et le jus de citron. Si votre préparation vous paraît trop épaisse, vous pouvez ajouter quelques cuillers à soupe du jus de conserve des pois chiches (l’aquafaba, pour les intimes) et/ou 1, 2 ou 3 glaçons. Cela évite d’avoir à rajouter trop d’huile dans la préparation et permet d’avoir un houmous lisse, léger, et frais.

D’ailleurs, vous n’êtes pas obligé de mettre de l’huile durant le mixage, vous pouvez vous contenter d’en rajouter dans le plat de présentation, ou dans le récipient de conservation (ça va justement aider à ce que votre houmous se conserve mieux).

Comment pimper son houmous à moindre frais : de la menthe, de la betterave, ou des poivrons

À cette base de houmous, vous pouvez tenter quelques variations fraîches et économiques, quitte à diviser votre préparation en 2 ou 3 afin de proposer plusieurs petits bols où dipper des légumes et autres joyeusetés d’apéro dînatoire estival. C’est au moment de l’étape du mixage que tout se joue.

Le houmous vert menthe

Il vous suffit d’ajouter une dizaine de feuilles de menthe dans votre houmous durant le mixage, afin de lui donner une jolie coloration verte, et une saveur bien fraîche qui réveillera les papilles de tout le monde, et évitera de trop cocoter l’ail (aussi délicieux soit-il).

Le houmous rose betterave

Toujours durant l’étape du mixage, à la place ou avec la menthe (ça fonctionne très bien ensemble), vous pouvez ajouter une petite betterave (fraîchement rôtie par vos soins ou achetée dans le commerce déjà cuite et sous vide) ou moitié de ce légume racine à la couleur rouge vif et à la saveur sucrée. Cela va justement apporter une saveur douce et une teinte rose irrésistible à votre houmous.

Le houmous rouge aux poivrons grillés

Plutôt que de la menthe ou de la betterave, vous pouvez opter pour un bocal de poivrons au naturel (également appelés piquillos, ils nagent dans une préparation d’eau, de sucre et de sel, et se trouvent au rayon commerce). Leur délicieuse saveur grillée peut être rehaussée par une pincée de paprika fumée si vous en avez, et pourquoi pas du Sriracha en plus, pour un houmous bien spicy comme il faut, couleur rouge feu.

