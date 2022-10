Le Veggie Challenge : 21 jours, plus de 60 recettes et des conseils nutritionnels, c’est parti !

Le pari de l’association L214 qui œuvre pour la défense des animaux : végétaliser vos assiettes en seulement 21 jours avec le Veggie Challenge.

Décider de faire passer son alimentation en mode végétal peut parfois causer quelques appréhensions. Heureusement, il existe des outils pour nous faciliter la vie. Justement, l’association de défense des animaux L214 a imaginé un dispositif qui mérite amplement le coup d’œil : le Veggie Challenge.

Le Veggie Challenge, c’est une newsletter de 21 jours, farcie à l’accompagnement, aux conseils avisés, aux recettes alléchantes et autres trucs et astuces pour passer d’une consommation omnivore ou végétarienne à une alimentation végane.

Si vous ne connaissez pas encore l’association L214, laissez-moi vous la présenter : elle agit plus précisément pour la défense des animaux élevés et tués pour la consommation alimentaire. Pour ma part, il n’était pas bien difficile de me laisser tenter par le Veggie Challenge, puisque je suis déjà les actions menées par L214 depuis environ cinq ans sur les réseaux sociaux. Je reste marquée par leurs courageuses actions, qui sont dignes de véritables lanceuses ou lanceurs d’alerte.

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos petits pois. L’objectif de L214 avec le Veggie Challenge : « Démontrer que la cuisine végétale est accessible, variée et appétissante ».

Sautez à pieds joints dans le végétal en vous inscrivant au Veggie Challenge

Comment commencer à végétaliser son alimentation ?

Végétaliser son alimentation est une question qui fait débat, qui perdure depuis plusieurs années et qui touche l’écologie, l’économie et la santé. Le groupement international d’expertise sur le climat (GIEC) alertait déjà sur le sujet dans un rapport lors de la COP21 en 2015. Ce rapport établissait directement un lien de cause à effet entre l’élevage, la consommation de produits d’origine animale et le réchauffement climatique.

Alors, je dirais que la réponse à la question « Comment commencer à végétaliser son alimentation ? » est assez simple : il faut avoir une prise de conscience et surtout en avoir envie. Il ne suffit pas d’éliminer du jour au lendemain tous les produits d’origine animale sans être informés au préalable de la manière de les remplacer, votre équilibre alimentaire pourrait ne pas être au rendez-vous.

Une transition alimentaire doit être réfléchie, et même accompagnée. Le Veggie Challenge peut être un délicieux premier pas vers le véganisme. Le fonctionnement est très simple, vous vous inscrivez à la newsletter journalière en vous rendant sur le site veggie-challenge.fr et ensuite vous vous laissez porter par les indications.

Dès le lendemain ou à la date de votre choix, vous recevrez le premier numéro dans votre boîte mail, un message de bienvenue bienveillant et sans la moindre injonction. Peu importe votre passé carnassier, venez comme vous êtes.

Le premier mail pose les bases. Il revient sur les aliments clés d’une alimentation équilibrée végane. Vous aurez évidemment accès à des recettes, des conseils, des ressources, des informations nutritionnelles, ainsi qu’un groupe Facebook privé pour échanger et s’entraider. Le plus beau dans tout ça ? Tout est gratuit !

Chacun son rythme : commencez par végétaliser un repas dans votre journée

Chaque newsletter vous propose trois recettes. En cliquant sur l’une des propositions, vous êtes redirigée vers la préparation en question. Si jamais celle-ci n’est pas à votre goût, le site Vegan Pratique propose près de 700 fiches recettes mises à votre disposition. Au moment où je rédige cet article, cela fait une semaine que j’ai commencé le Veggie Challenge.

Je vais vous parler de mes trois recettes fétiches réalisées dans le cadre du challenge qui m’ont aidée à penser ma transition, en piste !

Étant d’ordinaire plus attirée par les plats que par les desserts, j’ai décidé de me lancer dans des boulettes de viande vegan. Le terme de « viande » est assez surprenant d’ailleurs pour parler de boulette à base de lentille, mais j’imagine qu’il s’agit ici de ne pas effrayer les plus réfractaires.

J’aime bien faire ce que j’appelle des falafels revisités, qui sont un mélange de légumineuses avec des herbes et des épices. Ces boulettes de viande véganes m’ont rappelée ce type de préparation. Croyez-moi, ce n’est absolument pas fade, le secret de la recette réside dans les épices qui viennent sublimer le goût des produits.

Justement, je n’ai pas pour habitude d’utiliser du paprika, et de nombreuses préparations que j’ai pris le temps de lire sur Vegan Pratique sont cuisinées avec du paprika fumé. Cela apporte un goût un peu plus relevé. J’ai découvert une palette de saveurs qui m’étaient jusque-là inconnues.

Dans ma lancée, j’en ai cuisiné assez pour le déjeuner et le diner. Le midi j’ai accompagné mes boulettes de pâtes à la sauce tomate et le soir de salade. C’était un régal et le temps de préparation est assez court !

Mais si pour commencer vous préférez vous lancer sur un seul repas, c’est la meilleure démarche à suivre pour ne pas brûler les étapes. Vous pouvez même choisir de commencer par végétaliser votre petit déjeuner. De mon côté, convaincue par cette première expérience réussie, je me suis lancée sur une deuxième recette au nom plutôt viandard, parce que j’ai le goût du risque : chicken wings vegan.

Devenir végane n’est pas une fatalité grâce aux simili-carnés

Quatrième jour de mon Veggie Challenge, j’attends impatiemment la notification de mes mails à l’arrivée de ma newsletter. J’avoue que je me suis prise au jeu. Elle arrive comme prévu à 9h05, et se nomme « Jour 3 – Réviser vos classiques ».

Le premier encart se nomme « Comment remplacer la viande », dans lequel Aurélia, notre accompagnatrice du Veggie Challenge, donne les substituts qu’elle utilise le plus souvent. Pour en savoir plus, je clique sur le lien qui m’emmène vers un article nommé « remplacer la viande » sur Vegan Pratique. C’est un sujet qui m’intéresse particulièrement, car je suis flexitarienne et cela tient surtout au fait que je ne connais pas encore certains substituts.

Le deuxième encart de la newsletter, donne envie de passer à la pratique avec une recette vidéo de lasagnes à la Bolognaise, dans laquelle le bœuf est remplacé par des protéines de soja texturées (PST). Si comme moi, vous n’en connaissez pas long sur les PST, vous aurez droit à une petite remise à niveau. Le troisième encart vous propose une liste d’alternatives à des produits très utilisés dans le quotidien comme le beurre, le fromage ou les œufs.

Quant au quatrième encart, il s’agit du « défi du jour ». Celui-ci consiste à choisir une de vos recettes préférées et d’essayer de la reproduire sans produit d’origine animale, mais en utilisant les substituts cités dans la newsletter. C’est bête comme choux ! Pour finir, la newsletter propose une sélection de recettes composée d’un hachis parmentier, d’un gâteau au chocolat hyper moelleux et de pesto au basilic. Miam !

Revenons-en à nos chicken wings vegan. Celles-ci sont à base de pleurotes, et le résultat se rapproche d’un beignet. Habituellement, je cuisine les pleurotes avec des fleurs de courge, par exemple, je me suis donc sentie challengée.

Visuellement parlant, le résultat ressemblait vraiment à des chicken wings. J’ai décidé de les accompagner de frites de patates douces, qui sont une source de vitamine A excellente pour les yeux, d’après l’article sur les caroténoïdes. Ainsi que de mayonnaise végane… on en apprend des choses !

Laissez-vous surprendre par la diversité des produits laitiers végétaux

À côté des chicken wings végétales, la recette conseille d’accompagner la préparation par une sauce de son choix dont une mayonnaise végétale. Ça m’intrigue, comment remplacer l’œuf ? La recette de Des épices et des graines est simple et elle tient en peu de chose : crème de soja, jus de citron, vinaigre de cidre, moutarde, sel, poivre et huile de colza.

Croyez-le ou non mais l’huile de colza suffit à faire monter la mayonnaise, avec un peu d’huile de coude bien évidemment. Après quelques minutes, la texture est aérienne comme celle d’une mayonnaise avec un œuf, quant au goût, je dirais qu’il en est très proche. Ce n’est pas la première fois que j’utilise de la crème de soja, et je n’aurais jamais pensé l’inclure dans cette sauce.

Quand j’y réfléchis, les laitages sont utilisés partout pour donner du goût, pour éviter la sécheresse, ou pour le plaisir dans des plats salés ou sucrés. D’ailleurs, la troisième recette que j’ai décidée de tester est le hachis parmentier proposé dans la newsletter du jour 3. Un plat pour lequel il faut normalement du lait pour la purée. Je suis curieuse de découvrir par quoi sera remplacée la viande.

Ce sont les protéines de soja texturées qui viennent la remplacer. Une fois placées dans de l’eau, elles gonflent. À côté, je fais rissoler des oignons, sur lesquels je rajoute du soja texturé, les tomates pelées et de l’origan, puis le tout mijote ensemble. Le tout forme une très belle texture, et le goût ne ressemble pas tout à fait à du bœuf, mais il est vraiment appréciable et se marie extrêmement bien avec la purée.

Justement, celle-ci est tout simplement faite avec du lait de soja. C’est certainement le lait végétal le plus facile à se procurer. Quant à la chapelure sur le hachis ou la cerise sur le gâteau de ce plat, il faut y ajouter un yaourt au soja pour apporter un peu de liant pour éviter qu’elle sèche au four. Le résultat est un délice. Toutes les saveurs se marient extrêmement bien, le goût du soja ne se remarque absolument pas, je dirais même qu’il est exhausteur de goût.

Ce hachis permet d’explorer le soja sous différentes formes. D’ailleurs, la newsletter du jour 5 est entièrement basée sur le remplacement des produits laitiers. Elle revient sur les sources du calcium sans laitage d’origine animal, la condition de vie des vaches dans les élevages dédiés à la laiterie, l’importance de la vitamine D, des astuces pour réussir ses recettes à base de laits végétaux. C’est assez complet et donne des arguments pour de futures discussions sur le sujet.

Les conclusions de ma semaine végétale

Sauter à pieds joints dans le végétal en vous inscrivant gratuitement au Veggie Challenge

Vous l’aurez compris, je suis déjà plus que convaincue par les bienfaits de l’alimentation végane, et en vérité, il ne manquait pas grand-chose pour que j’y parvienne totalement. Mais pour celles d’entre vous qui hésiteraient à sauter le pas, voici mes retours sur cette semaine de Veggie Challenge qui fut un franc succès.

Je n’ai pas exactement cuisiné durant sept jours des repas véganes, j’ai testé mes recettes favorites. J’ai pris plaisir à découvrir tous les tips délivrés par la newsletter durant cette première semaine. Soyez bienveillante avec vous-même, chacun son rythme. De plus, cela m’a permis de découvrir une pluralité de recettes que j’aurais plaisir à reproduire pour impressionner mes invités.

Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, la cuisine végétale n’est pas destinée à un public au régime ou qui compterait ses calories. Je ne vous raconte pas de salades en disant que chaque préparation que j’ai cuisinée étaient rassasiantes. Dans la même lignée, comme je l’expliquais avec les boulettes, c’est une cuisine qui n’est absolument pas fade. Elle a de nombreuses saveurs et textures intéressantes à vous offrir.

Quant aux bienfaits sur la santé, pour ma part, ils se ressentent plutôt vite puisque les problèmes de digestion et autres ballonnements intempestifs diminuent dans les heures qui suivent le repas, ce qui est extrêmement appréciable.

Autre effet inattendu : le prix du panier moyen ! L’idée reçue selon laquelle la cuisine végétale coûte cher est fausse. Chaque jour à la réception de la newsletter, je pouvais aller faire mes courses à la sortie du travail pour le lendemain et mes dépenses n’ont pas augmenté par rapport à d’habitude.

En résumé, je vais continuer ce Veggie Challenge très sereinement sans me prendre le chou !

