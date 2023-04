Recette de terrine, steak ou boulettes de lentilles pour faire le plein de protéines et de fer

Si vous êtes végétarien, vegan, ou une personne omnivore qui souhaite végétaliser son assiette, voici une préparation végane à base de lentilles simplissime, gourmande, économique et protéiforme. À vous de choisir d’en faire une terrine, des steaks et/ou des boulettes !

Sur YouTube et Instagram, Raphaëlle alias Mûre et Noisettes, partage généreusement son mode de vie écoresponsable, son frugalisme, et de délicieuses recettes vegan, sans jamais donner de leçon ou émettre de jugement de valeur. Récemment, elle a notamment parlé d’une préparation à base de lentilles, faciles à réaliser et à former dans la forme de son choix : en terrine, en steaks, ou encore en boulettes. En plus d’être une excellente source de protéines végétales, cette préparation multifonction regorge également de fer, surtout si on l’arrose d’un petit filet de citron afin d’en optimiser l’absorption. Autre avantage : cette recette végane s’avère extrêmement économique et se congèle très bien.

Les ingrédients pour la préparation protéiforme à base de lentilles

Pour un gros pot de terrine et 4 steaks végétaux, ou alors une infinité de boulettes, il vous faut :

270 grammes de lentilles cuites

25 g de protéines de pois texturées (faute de quoi, vous pouvez les remplacer par autant de chapelure ou de purée de pomme de terre cuite ou de tofu)

100 g de noix

1 oignon

100 g de champignons

50 g d’huile d’olive (ou autre huile végétale)

1 cuiller à soupe de sauce soja (ou à votre convenance)

1 cuiller à soupe de vinaigre

Ail en poudre (ou frais qu’on peut cuire avec les champignons)

Autres aromates à votre convenance (herbes de Provence ou cumin et coriandre par exemple)

Comment préparer la terrine / les steaks / les boulettes de lentilles express ?

Si vous avez des lentilles sèches, vous pouvez profiter de leur eau de cuisson pour y réhydrater vos protéines de pois texturées. Si vous partez d’une boîte de conserve de lentilles déjà cuites, ajoutez-les directement dans votre mixer, et réhydratez vos protéines de pois texturées en fonction des instructions sur l’emballage.

Il suffit de cuire les champignons avec l’ail s’il est frais et les autres aromates (les faire ainsi torréfier en décuplera les arômes), puis de les ajouter dans votre mixeur avec tout le reste des ingrédients, et de mixer en fonction de la puissance de votre appareil.

Rectifiez alors l’assaisonnement puis formez vos boulettes et/ou vos steaks et/ou votre terrine. Puisque tout sera cuit dans votre préparation de lentilles, vous pouvez la consommer telle quelle, mais pour plus de gourmandise, mieux vaut faire dorer vos boulettes et vos steaks dans un peu de matière grasse avant consommation, tandis que la terrine se tartine à volonté (en tartine sur du pain de campagne avec des cornichons ou des pickles d’oignon rouge, et un petit trait de jus de citron).