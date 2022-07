Qu’est-ce que la « douche interne », cette boisson anti-constipation dont tout le monde parle ?

Une recette de « douche interne » très populaire sur TikTok serait le remède miracle contre la constipation, mais qu’en est-il vraiment ? On vous explique.

Depuis quelques semaines, une drôle de boisson bien-être appelée « douche interne » fait le buzz sur le réseau social TikTok — à date, le hashtag #internalshowerdrink comptabilise plus de 117 millions de vues. Ses promesses ? Faciliter la digestion, relancer le transit et soulager les problèmes de constipation. Plutôt ambitieux pour un breuvage composé essentiellement d’eau, de jus de citron et de graines de chia ! Mais est-ce vraiment efficace ? Et surtout sans risque pour la santé ?

La douche interne, la boisson Destop pour le côlon

Popularisée par le nutritionniste Daryl Gioffre dans le podcast The Skinny Confidential Him & Her, la recette de la douche interne est simple : il suffit de déposer deux cuillères à soupe de graines de chia dans un grand verre d’eau, de rajouter le jus d’une tranche de citron puis d’attendre environ cinq minutes que les graines aient gonflé avant de boire le mélange, d’une seule traite et à jeun.

Selon le médecin, qui appelle cette mixture son « shot anti-constipation », les effets sur le transit seraient rapides, et un grand nombre de témoignages récoltés sur TikTok s’accordent sur l’efficacité de ce cocktail.

Les graines de chia représentent une source très élevée de fibres.

Les fibres sont des glucides que le corps ne peut pas digérer et qui sont très importantes pour faciliter la digestion. Les graines de chia contiennent, entre autre, des fibres insolubles qui attirent l’eau et se transforment en gel pendant la digestion, ce qui ajoute du volume aux selles et les aide à passer plus facilement.

Selon le docteur Chokshi, lorsque qu’on combine les graines de chia avec un « gros volume de liquide, comme un verre d’eau, [cela peut aider] le côlon à bouger. La combinaison de cette teneur élevée en fibres et de la charge liquide aide [à aller aux toilettes ] ».

La douche interne est-elle dangereuse pour la santé ?

Si cette boisson peut-être intéressante de façon ponctuelle et dans le cadre d’une alimentation équilibrée, attention tout de même à ne pas en abuser et à respecter la dose recommandée de deux cuillères à soupe : parce qu’elles sont riches en fibres, abuser des graines de chia peut provoquer des troubles digestifs, comme des ballonnements et des épisodes de diarrhée. Une allergie alimentaire, même si rare, peut aussi être possible.

On en profite aussi pour rappeler que ce type de boissons aux vertus laxatives ne doivent pas être consommées en excès dans l’espoir de perdre du poids. Une pratique qui, pour le coup, serait vraiment dangereuse pour la santé.

À lire aussi : Faire une cure détox en janvier, bonne ou mauvaise idée ?

Crédit photo image de Une : blueshirt