Si tu suis mon compte Instagram ou que tu écoutes régulièrement Laisse-moi kiffer, tu sais sans doute que je suis une passionnée de bonne chair.

Cuisiner grâce aux conserves

Je passe le plus clair de mon temps à écumer les restos, et à inventer des petites recettes, pour régaler mes invités mais aussi et surtout moi-même.

J’aime aller sur les marchés, toucher les produits, y coller mon grand nez, et goûter, quand un commerçant me le propose, les délices présents sur les étales.

Mais coller mon pif sur les courges et autres fenouils ne me semble pas être la meilleure idée en période de pandémie de Coronavirus.

D’ailleurs, puisque l’heure est quasiment au confinement, et que ta fac va fermer, il est peut-être temps d’utiliser tes conserves qui trainent depuis 2 ans sur ton étagère.

Alors voici deux recettes simples et efficaces qui pourront twister tes éternelles pâtes au thon en boite.

Croquettes de lentilles et pois chiches en conserve aux herbes

Je suis une dingue de légumineuses !

J’en mange à quasiment tous mes repas, et les associe souvent à des poissons grillés.

Mais il existe plein de manières différentes de les cuisiner.

Les lentilles, par exemple, je les fait souvent en croquettes.

Je te propose de faire donc d’une pierre deux coups et d’utiliser à la fois ta conserve de lentilles et celle de pois chiches pour réaliser de délicieux beignets.

Pour réaliser les croquettes de lentilles et pois chiches pour 4 personnes, il te faudra :

1 boîte de lentilles

1 boîte de pois chiches

1 échalote

Un mélange d’herbes (fraîches ou en pot)

50g de chapelure

50g de farine

2 œufs

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Comment réaliser les croquettes de lentilles et pois chiches

Égoutte les lentilles et pois chiches

Cisèle finement l’échalote

Dans un bol, place les légumes et ajoutes-y la farine et les oeufs

Mélange doucement le tout

Farine tes mains

Forme de belles boulettes dans tes mains

Roule tes boulettes dans de la chapelure

Dans une poêle chaude, avec un bon fond d’huile, fais dorer tes croquettes 5 minutes de chaque côté

Parsème tes boulettes d’herbes et pourquoi pas d’un filet de vinaigre balsamique

Et hop, c’est prêt !

Tu vois, c’est simple comme bonjour, et surtout très gourmand.

Comme quoi, il est possible de faire de jolies choses avec des conserves.

Lasagnes aux sardines grillées et piquillos en conserve

Avec le thon et le maquereau, la sardine est le poisson le plus mis en conserve, et de ce fait, orne souvent les placards des cuisines.

En plus d’être peu onéreux et délicieux, il est très bon pour la santé puisque bourré d’oligoéléments.

Voilà donc une recette toute simple mais très goutue de lasagnes pour enfin utiliser tes sardines autrement qu’en les mangeant à même la boîte à 2h du matin en rentrant de soirée .

Pour réaliser les lasagnes aux sardines grillées et aux piquillos, il te faudra :

1 boîte de pâtes à lasagnes

3 boîtes de sardines

2 bocaux de piquillos (petit poivron espagnol qui se trouve souvent en bocal)

1 brique de concentré de tomates

1 brique de sauce béchamel

1 sachet de gruyère râpé

Comment réaliser les lasagnes aux sardines grillées et aux piquillos ?

Préchauffe ton four à 180°

Dans une poêle huilée, fais dorer tes sardines jusqu’à ce qu’elles soient bien grillées, puis ajoute ta sauce tomate et tes piquillos coupés en petits morceaux

Dans un plat allant au four, dispose une première couche de lasagnes

Par dessus, ajoute une bonne couche ta sauce sardines/piquillos

Recouvre-la d’une nouvelle couche de pattes

Recommence cette manœuvre deux fois

Recouvre le tout de béchamel et de gruyère rapé

Enfourne pendant 30 minutes

Désormais tu as un plat délicieux aux saveurs méditerranéennes alors que tu n’as pas bougé de ton studio.

Magique, la cuisine !

Houmous aux tomates séchées

Le houmous est l’un des plats phares de l’apéro. On le trouve souvent tout fait, dans une boite en plastique. Mais personnellement, je déteste les produits transformés de A à Z et préfère cuisiner moi-même.

D’autant que le houmous demande à peu près 0 connaissance en matière de fourneaux et se réalise en 5 minutes !

Pour réaliser un houmous aux tomates séchées, il te faudra :

2 boites de pois chiches

1 bocal de tomates séchées

4 gousses d’ail

2 échalotes

4 cuillères à café de jus de citron

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Du paprika en poudre

Comment réaliser le houmous aux tomates séchées

Coupe en petits morceaux les tomates séchées. Laisse les gonfler dans de l’eau

Épluche et émince finement les échalotes

Mixe tous les ingrédients, en incorporant doucement l’huile d’olive et le jus de citron

Ajoute des herbes en pot et parsème de paprika

Et voilà, c’est simple comme bonjour.

Je te conseille de servir ce houmous aux tomates séchées avec quelques fingers de pain frais toasté sur lesquels tu auras préalablement rapé un peu d’ail.

Désormais, douce lectrice, tu as trois recettes délicieuses et surtout très simples grâce auxquelles utiliser tes conserves, et donc ne pas sortir de chez toi.

Et toi, tu as des idées pour faire de tes conserves le meilleur des plats ?

N’hésite pas à enrichir mon carnet de recettes en commentaires !

