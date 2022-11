Marre des soupes ? Et si vous testiez cette recette de polenta au comté et aux champignons

Pour se tenir chaud et changer un peu des habituels soupes et risottos automnaux, voici une recette de polenta aux champignons qui saura remonter le moral des troupes alors que les jours se raccourcissent !

La polenta, c’est l’aliment mal aimé de mes placards. Peu habituée à la cuisiner, j’ai souvent la flemme de m’approprier cette semoule de maïs à la texture changeante, mais j’en ai toujours un paquet qui traîne à la maison.

Il y a peu, n’ayant rien d’autre à me mettre sous la dent, j’ai tenté d’apprivoiser la polenta sous sa forme crémeuse, accompagnée de champignons. Le résultat correspondait à tout ce que j’en attendais : réconfortante et savoureuse, me voici réconciliée avec la polenta grâce à cette recette !

Ingrédients de la polenta au comté et aux champignons

150 g de polenta

65 cl de lait demi-écrémé qui rendra la polenta crémeuse. Pour donner plus de saveur à la polenta, vous pouvez remplacer le lait par un bouillon de légumes, ou faire moitié-moitié. Si vous n’avez ni l’un ni l’autre sous la main, sachez que l’eau fonctionne très bien aussi !

20 g de beurre salé (selon votre convenance, vous pouvez aussi remplacer par 10 cl de crème fraîche)

Sel, poivre, huile d’olive à votre convenance

Un peu de noix de muscade

150 g de comté rapé

400 g de champignons , à varier selon votre budget et la saison. Je l’ai testée avec des girolles, des cèpes et des shiitakés (dont le goût boisé se marie très bien avec la polenta), mais c’est aussi très bon avec des champignons de Paris, peu coûteux. Par ailleurs, les champignons déshydratés sont souvent moins chers que les frais et font aussi très bien l’affaire !

1 oignon

Un bouquet de persil frais

Quelques pignons de pin si vous en avez à portée de main

Recette de la polenta au comté et aux champignons

Cuisson des champignons

Commencez par les champignons. Si besoin, réhydratez-les une heure avant de commencer la recette.

Dans une poêle, faite revenir l’oignon et l’ail dans un peu d’huile d’olive à feu doux. Salez et poivrez à votre convenance. Personnellement, j’aime ajouter à cette base un peu d’arôme Maggi, de sauce soja ou de sauce d’huître pour remplacer le sel… Mais cette méthode est loin de faire l’unanimité !

Quand les oignons commencent à se décolorer, ajouter vos champignons et faites les revenir en ajoutant un peu de persil frais.

Après avoir fait revenir le tout, réservez.

Cuisson de la polenta

Dans une casserole, versez votre lait ou votre bouillon. Salez à votre convenance, et chauffez à feu moyen.

Quand votre liquide est chaud et que les premières bulles arrivent, versez votre polenta en pluie, et remuez vigoureusement sans vous arrêter pendant trois à cinq minutes. Vous devriez voir la polenta cuire et s’épaissir sous vos yeux.

Vous devriez voir la polenta cuire et s’épaissir sous vos yeux. Retirez votre polenta du feu, et ajoutez-y votre beurre ou crème, du poivre, de la noix de muscade à votre convenance (selon la mienne, beaucoup), le comté râpé, et remuez. Elle doit avoir la texture d’une purée épaisse.

Dressez la polenta bien chaude dans des assiettes, et ajoutez-y vos champignons poêlés, ajoutez du persil frais et des pignons de pin sur le tout.

Et régalez-vous !

Crédit photo : Pixabay – Pexels et Ewan Munro – Flickr