Les champignons sont les nouveaux chouchous de l’industrie cosmétique, et c’est une bonne nouvelle

Les champignons, on adore les manger, mais lorsqu’il s’agit de les utiliser sous forme de soin pour la peau, on est plus réticentes. Mais voilà, de plus en plus de produits cosmétiques en contiennent. De quoi changer notre fusil d’épaule ? C’est ce qu’on va voir !

L’industrie cosméto marche souvent par lubies. S’il y a quelques années, elle ne jurait que par le thé vert, le charbon ou encore par le CBD, elle se tourne aujourd’hui vers les champignons pour élaborer des soins dédiés à la peau. Mais d’où vient cet engouement soudain pour cet ingrédient que l’on consomme depuis des millénaires dans nos assiettes ? Et surtout, quels sont leurs bienfaits sur l’épiderme lorsqu’on les utilise sous forme de sérum, de crème hydratante ou de masque ? C’est spore-ti !

Les propriétés des champignons : un sujet largement étudié

Voilà un petit moment déjà que des études sur les propriétés des champignons sont réalisées par bon nombre de scientifiques. En 2016, les médecins Oludemi Taofiq, Ana M. González-Paramás, Anabela Martins, Maria Filomena Barreiro et Isabel C.F.R. Ferreira ont découvert que les champignons aidaient à lutter contre le vieillissement, réduisaient la gravité des maladies inflammatoires de la peau et corrigeaient l’hyperpigmentation. Ils ont d’ailleurs publié une étude sur le sujet dans la revue Industrial Crops and Products.

Un an après, d’autres médecins ont trouvé un taux plutôt conséquent d’antioxydants présents dans les champignons. Ces molécules permettent de ralentir le vieillissement cutané en luttant contre les radicaux libres.

Enfin, en 2019, une autre équipe de blouses blanches a découvert que le bêta-glucane, présent dans les champignons, avait la capacité de chouchouter la barrière cutanée afin de l’aider à retrouver son étanchéité. C’est fou !

Le champignon : un ingrédient anti-âge

Saviez-vous qu’il existe sur cette terre plus de 14.000 espèces différentes de champignons ? Certes, certaines ne sont absolument pas propres à la consommation et ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins cosmétiques, mais d’autres regorgent de bienfaits.

Comme on vous le disait plus haut, certains disposent d’antioxydants puissants qui permettent de lutter contre les radicaux-libres provenant soit de notre mode de vie soit de notre environnement. Le Chaga ou encore les Cordyceps en font partie. Si le premier est d’ores et déjà très utilisé dans l’univers cosméto, les autres étaient, pendant très longtemps, consommés pour booster l’énergie et renforcer le système immunitaire de l’organisme. Aujourd’hui, on les adore, car ils permettent outre leurs bienfaits anti-âge, d’hydrater la peau, de favoriser la synthèse de collagène et d’élastine ainsi que de calmer les inflammations…

Le champignon, un ingrédient anti-inflammatoire

Pour lutter contre les inflammations chroniques, le champignon Reishi est idéal. Très prisé en Asie (notamment en Chine et au Japon) où on le surnomme le « champignon de longue vie », il vient aujourd’hui pimper certaines formules cosmétiques topiques. Son pouvoir ? Réduire les rougeurs, lisser le grain de peau, prévenir l’apparition d’imperfections et lutter contre la déshydratation grâce à sa forte concentration en polysaccharides.

« Les champignons Reishi possèdent deux des antioxydants les plus puissants de la peau : ceux-ci préviennent le vieillissement prématuré et la formation de radicaux libres. Ils améliorent également la protection solaire », explique la dermatologue Jeannette Graf à Marie France.

Un ingrédient qui combat l’hyperpigmentation

L’hyperpigmentation est due à une accumulation excessive de mélanine. Elle est caractérisée par l’apparition de taches brunes sur la peau. Pour vous en débarrasser, vous pouvez bien sûr utiliser des lotions exfoliantes douces ou des soins dits « éclaircissants » ou vous pouvez faire confiance à un champignon que vous devez déjà connaître : le Shiitake. Faisant partie des variétés les plus consommées, ce champignon contenant de l’acide kojique permet de lutter contre les taches brunes et d’estomper efficacement les cicatrices d’acné.

Alors, est-ce que ça vous intéresse d’appliquer des champignons sur votre peau ?

Les meilleurs soins aux champignons

Masque clarifiant au Ginseng et au riz, The Body Shop, 20€

Complément alimentaire anti-inflammatoire et anti-stress, Maison Loüno, 39€

Sérum calmant, Skinhit, 4,30€

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Phoenix Han.

