La recette du gratin de coquillettes qui met tout le monde d’accord

Il fait froid, il fait moche. Allez hop, on se prépare un délicieux gratin de coquillettes pour se réconforter.

Chez moi, le gratin de coquillettes au jambon est LA recette comfort food par excellence. Réclamée à cor et à cri par mes enfants à tous les repas dès lors que les températures chutent sous les 15 °C, elle est très rapide et simple à réaliser, et peut être adaptée selon vos goûts et vos envies. Vous êtes végé ? Vous pouvez remplacer le jambon blanc par des champignons de Paris émincés et revenus dans un peu de beurre, et le tour est joué.

Les ingrédients du gratin de coquillettes au jambon (pour 4 personnes) :

300 g de coquillettes

4 tranches de jambon blanc coupées en dés

20 cl de crème liquide (entière ou allégée selon vos goûts)

100 g de comté râpé

100 g de comté coupé en dés

Un peu de muscade moulue

Sel, poivre

La recette du gratin de coquillettes au jambon

Commencez par cuire vos coquillettes en suivant les indications sur le paquet, mais égouttez-les une minute avant la fin de la cuisson (pour éviter la surcuisson pendant qu’elles gratineront).

Versez les pâtes dans un plat à gratin et ajoutez immédiatement la crème liquide. Mélangez bien.

Ajoutez ensuite les dés de jambon, les dés de comté, la muscade, le sel et le poivre à votre convenance. Mélangez pour que tous les éléments soient bien répartis dans le plat à gratin.

Parsemez de comté râpé et enfournez à 180 °C pendant 20 minutes environ, le temps que le dessus soit doré et croustillant.

Vous pouvez agrémenter ce gratin d’une petite salade verte, histoire de vous donner bonne conscience (et parce que ça va bien ensemble). Bon appétit !

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !