La recette (facile) des Carambar maison

Vous avez envie de manger des Carambar, mais sans les acheter ? Allez hop, c’est parti pour la recette les doigts dans le nez.

Si vous n’aimez pas le goût du caramel, cette recette n’est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie de retomber en enfance ou de faire goûter à vos mômes ces caramels qui collent aux dents, il y aura de quoi faire ! Bon, par contre, on n’a pas les blagues qui vont avec, mais rien de vous empêche d’en trouver vous-même. J’ai bien celle d’un pingouin qui respirait par les fesses et qui un jour s’assoit et meurt, mais il parait qu’elle est drôle que quand on l’entend en étant alcoolisée. Mon talent humoristique ne sera visiblement reconnu qu’après ma mort, que voulez-vous.

La recette facile et rapide des Carambar maison

Pour réaliser cette recette, initialement trouvée sur le site de La Super Superette, vous aurez besoin de :

125 g de sucre en poudre

25 g de crème liquide entière

15 g de beurre salé

15 g de chocolat noir

Vous avez tous les ingrédients sous la main ? Allez, on y va. Commencez par mettre la crème, le beurre et le chocolat coupé en morceaux dans un saladier. Puis dans une poêle anti-adhésive, versez le sucre sur un feu vif. Ne remuez pas, mais faites tourner la poêle. Quand le caramel est formé et que sa couleur est joliment ambrée, ajoutez votre mélange et touillez le tout avec une spatule en bois.

Une fois que c’est fait, déposez votre mixture dans des moules à financiers et laissez refroidir le tout pendant 15 minutes. Si vous n’avez pas ces moules, vous pouvez aussi essayer de former des bâtonnets sur une feuille de papier sulfurisé.

Au bout de 15 minutes, une fois que le mélange a bien durci, découpez les morceaux pour en faire des formes de Carambar et hop, c’est prêt ! Vous pouvez les enrouler dans des feuilles de papier sulfo et les conserver dans un bocal fermé.

