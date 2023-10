La recette trop facile et rapide des gnocchis maison

Vous avez envie de cuisiner un truc qui dépote, mais avez les compétences culinaires d’un enfant de 5 ans ? Pas de souci avec cette recette des gnocchis de pomme de terre qui va impressionner vos invité·es.

Vous achetez peut-être vos gnocchis au supermarché, « prêts à poêler » en guise de repas de la flemme et pour être certain·e que vos enfants finissent leur assiette.

Pourtant, il n’y a rien de plus simple et de plus économique que de faire vos gnocchis vous-même. Vous pouvez même les servir en guise de dîner à vos invité·es, qui risquent bien d’être impressionné·es par vos dons aux fourneaux.

Allez zou, on vous file la recette de gnocchis de pomme de terre maison.

Pour 4 personnes, il vous faut :

1 kg de pommes de terre

250 g de farine de blé

2 jaunes d’œufs

1 peu de beurre

Sel et poivre

Les étapes de réalisation des gnocchis :

Commencez par cuire les pommes de terre dans de l’eau salée bouillante pendant 25 à 30 minutes selon leur grosseur. La chair doit être tendre et fondante.

Épluchez les pommes de terre et écrasez-les en purée à la fourchette (ou avec un presse-purée, si vous êtes équipé·e).

Dans un saladier, ajoutez aux pommes de terre la farine tamisée et les jaunes d’œufs. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène et qui ne colle pas.

Farinez votre plan de travail, puis prélevez une partie de la pâte, que vous roulez comme une saucisse. Puis coupez-la en petits tronçons de 2 à 3 cm.

Avec le dos d’une fourchette, appuyez sur chaque petit tronçon pour lui donner la forme du gnocchi.

Une fois tous les gnocchis réalisés, faites-les cuire dans une casserole d’eau bouillante salée. Ils sont cuits lorsqu’ils remontent à la surface, au bout de 2 minutes environ.

Vous pouvez ensuite les faire revenir à la poêle dans un peu de beurre pour leur donner un côté un côté croustillant. Mieux encore : si vous avez de la sauge fraîche dans votre jardin ou sur votre balcon, faites-en revenir quelques feuilles dans le beurre avec les gnocchis. Saupoudrez de parmesan râpé et mangez sans tarder.

Bon appétit !