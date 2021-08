3 recettes de desserts sans four aussi faciles que délicieuses

Parce qu’il fait trop chaud pour allumer un four, ou juste parce qu’on n’en a pas, voici quelques idées de recettes sucrées qui ne nécessitent pas de cuisson.

Il y a quelques semaines, mon four m’a lâché comme un salopiaud. Après des années de bons et loyaux services, des années de gâteaux au chocolat, de toasts au fromage de chèvre et autres gratins, il a décidé de nous abandonner, sans prévenir.

Sauf que dans la famille, on est quelque peu accro aux desserts sucrés, c’est un fait. Et vu qu’on n’a pas le budget pour racheter un four là maintenant tout de suite, j’ai décidé de m’adapter pour éviter les carences en sucre (c’est une blague hein, on ne se fait pas des intraveineuses de Candy non plus).

Du coup, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être aussi d’avoir des petites recettes de desserts faciles à faire, le tout sans avoir besoin de posséder un four, que dis-je, LE GRAAL.

La recette des Roses des sables sans four

Attention, on part sur de l’ultra simple, et de l’ultra bon.

Pour cette recette, vous aurez besoin de :

250g de chocolat noir ⁣⁣

250g de beurre⁣⁣

250g de sucre glace

1 boîte de cornflakes (environ 375g)⁣⁣

Vous faites fondre le chocolat et le beurre ensemble, au bain marie ou au micro-ondes. Une fois que c’est fondu et que ça sent le chocolat dans toute la maison, vous retirez la casserole du feu et vous ajoutez le sucre glace. Vous touillez, vous touillez pour avoir une belle homogénéité. Vous mettez vos cornflakes dans un saladier, et vous versez votre préparation dessus.

Une fois que c’est fait, vous mettez des petits paquets de votre mélange dans des moules individuels, ou bien vous pouvez aussi les aplatir sur du papier sulfo posé sur une plaque de four (si c’est tout ce qu’il vous reste de ce dernier, ce bâtard de lâcheur).

Et hop, au frigo jusqu’à ce que ça soit bien froid et solidifié !

La recette des truffes au chocolat sans cuisson

Habituellement, c’est une recette que je fais pendant la période de Noël, mais on s’en fout, Noël c’est toute l’année, kestuvasfaire.

Pour cette recette d’une grande facilité également, vous aurez besoin de :

200g de chocolat noir (pâtissier)

150ml de crème liquide

20g de beurre⁣

Cacao en poudre non sucré

des petits trucs en plus si vous le souhaitez, comme des amandes effilées, des noisettes concassées, de la noix de coco râpée…

Ensuite, vous faites fondre le chocolat et la crème ensemble dans une casserole à feu doux, jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse. Vous rajoutez le beurre, vous touillez, vous touillez, et vous laissez refroidir. Une fois que c’est tiède, direction le frigo pendant au moins 1 heure.

C’est bon, c’est froid ? Eh bien maintenant vous roulez des petites boules de la ganache avec vos mains, et vous les faites rouler ensuite dans ce que vous préférez : le cacao en poudre, les amandes, les noisettes, la noix de coco râpée…

Et si vous ne mangez pas tout, tout de suite, vous pouvez les conserver au frigo dans une petite boîte. Et voilà !

La recette du tiramisu au spéculoos sans cuisson

Ce dessert est mon préféré de tout le monde entier. Et pas juste parce que c’est la spécialité de mon mec !

Pour réaliser cette recette complètement addictive, il vous faudra :

3 œufs

80g de sucre

250g de mascarpone

Un paquet de biscuits spéculoos

1 sachet de sucre vanillé

du cacao en poudre

Première étape, séparez les jaunes des blancs d’œufs dans deux saladiers différents. Mélangez les jaunes, le sucre et le sucre vanillé ensemble. Vous touillez, vous touillez, jusqu’à ce que le mélange soit blanc. Puis vous incorporez délicatement le mascarpone au mélange.

Dans un autre saladier, vous pouvez monter vos œufs en neige. À la force du poignet (courage), ou avec l’aide d’un batteur. Et puis vous les incorporez délicatement dans le grand bol avec tout votre mélange déjà prêt.

Pour le dressage, vous pouvez faire soit ça dans un grand plat, soit dans des petits ramequins pour faire un format individuel.

Quelque soit votre choix, les étapes à respecter sont : casser des morceaux de spéculoos dans le fond du plat, recouvrir du mélange, remettre une couche de spéculoos et remettre encore du mélange. Puis vous saupoudrez de cacao, et s’il vous en reste, vous pouvez disposer des morceaux de spéculoos sur le dessus.

Vous laissez le tout au frigo entre 12 et 24h. Un petit conseil : plus ça repose au frais, plus c’est bon.

J’espère que ces petites recettes vous donneront autant faim qu’à moi ! Vous pouvez aussi partager les vôtres dans les commentaires, histoire d’augmenter notre sugar rush collectif.

