La recette des Mikado maison, pour changer des biscuits industriels

Et si vous essayiez vous-même de faire les fameux sticks au chocolat qui se vendent en grande surface ? Promis, ce n’est pas compliqué, et c’est surtout très bon.

Acheter des gâteaux industriels, c’est pratique et rapide, c’est vrai. Pour le goûter, pour le kiff ou par flemme, toutes les raisons sont valables. Mais parfois, quand on a envie de grignoter des petits biscuits et qu’on ne veut pas forcément acheter du tout fait tout en voulant retrouver le goût des gâteaux du commerce, on relève ses manches, et on s’active en cuisine.

C’est pour ça qu’aujourd’hui nous vous proposons la recette des Mikado, ces biscuits régressifs trop bons, qui, promis, ne vous fera pas tourner en bourrique. C’est facile, rapide, pas cher et délicieux !

La recette maison de Mikado

Pour réaliser cette recette des sticks nappés au chocolat, vous aurez besoin de :

200g de chocolat noir ou au lait

75h de beurre mou

150g de farine

1 œuf

50g de sucre glace

1 pincée de bicarbonate de sodium

1 cuillère à soupe d’huile de tournesol

Dans un saladier, mélangez le sucre et le beurre bien fermement, pour obtenir une texture crémeuse. Puis, vous pouvez ajouter l’œuf et, petit à petit, la farine et la pincée de bicarbonate. Une fois que c’est fait, formez une boule et hop, au repos au frigo pendant une heure, si possible en l’enveloppant dans du film alimentaire.

Maintenant que la pâte a reposé, vous pouvez préchauffer votre four à 150°C. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez la pâte de façon à former un rectangle, et coupez des bandes d’environ 5 mm de large. Roulez chacune de ces bandes pour former des sticks.

Mettez le tout au four pendant 6 à 8 minutes en les disposant sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Une fois que c’est prêt et que les bâtonnets sont bien dorés, attendez qu’is soient froids avant de les décoller.

C’est bon, vous avez tout réussi ? Alors voici la dernière étape, très facile : faites fondre le chocolat dans une casserole avec la dose d’huile, et, une fois que c’est bien fondu, versez le chocolat dans un verre haut. Trempez ensuite les bâtonnets dans le chocolat fondu, et laissez tout bien refroidir avant de dévorer l’ensemble en 4 minutes chrono.

