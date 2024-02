Ces gâteaux, chips et bonbons industriels sont VEGAN !

Vous avez peut-être en tête que manger vegan est compliqué, et que ça rime forcément avec sain… Eh bien c’est faux. Voici la liste des snacks bien industriels qui s’avèrent vegan !

Bien sûr, ça ne veut pas dire qu’ils sont éthiques à tous les niveaux ni même sains ! Pour ne rien vous cacher, ils contiennent d’ailleurs pas mal de bêtises.

Mais c’est quand même toujours bon à savoir ! Si vous êtes ou comptez devenir vegan, ou si vous recevez des personnes qui le sont prochainement, cette liste peut toujours être utile.

Les gâteaux et biscuits industriels végétaliens, donc vegan

Les Oreo sont végétaliens. Souvent, cette information étonne. On me répond alors que le blanc est du lait. Eh bien non !

C’est seulement du bicarbonate de soude et du sucre. Étrange mélange, il n’empêche que c’est pas dégueu et que c’est totalement végétalien, donc vegan.

Les Speculoos sont eux aussi des biscuits complètement végétaliens.

La marque LU propose aussi de multiples produits végétaliens, à commencer par les cookies Granola dont les saveurs chocolat et chocolat chunks.

Mieux encore, les Figolu ont eux aussi leur place dans cette liste !

Encore chez LU, la gamme Belvita possède, elle aussi, ses options végétaliennes.

Les tartines Belvita petit déjeuner goût choco-noisette et les cœurs fondants goût chocolat en font partie !

Au rayon cuisine du monde, les Ginger Nuts, les Original Hobs-Nobs ainsi que les Lemon puffs de Jacobs notamment sont végétaliens.

Les bonbons végétaliens dans le commerce

La majorité des bonbons ne sont pas végétaliens, car ils contiennent de la gélatine de porc. Mais certains sont quand même vegan, comme les Dragibus d’Haribo, les Skittles et les Mon Chéri de Ferrero.

Les chips vegan de supermarché

Chez Pringles, soit les meilleurs chips, vous avez plusieurs options végétaliennes.

Les « Sweet paprika », les « Tortilla original », les tuiles « Original », et même les « Barbecue » !

Les Curly Cacahuète L’Original de Vico sont aussi concernées.

Ça tombe bien pour un·e végétalien·e qui se retrouve à un apéro lambda sans beaucoup de choix. L’individu peut alors se saisir d’un Curly, à défaut d’un ami.

Alors, laquelle de ces révélations vous surprend le plus ?