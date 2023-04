7 YouTubeuses francophones vegan à suivre pour faire le plein de gourmandise

Les influences antillaises de Mail0ves, celles de La Réunion de La Petite Okara, ou encore celles mexicaines de Lloyd Lang, l’univers rétro d’Eva Les Petits Plats, le frugalisme de Mûre et noisettes, ou encore l’accent belge de Caro Nola, sans oublier le minimalisme d’Alice Esmeralda… Voici 7 Youtubeuses vegan francophones à suivre !

« Hello les végens », comme dirait La Petite Okara, youtubeuse vegan qui propose de nombreuses recettes sur YouTube. La plateforme vidéo du groupe Alphabet (Google, quoi) regorge de contenus pour végétaliser son assiette, que l’on soit omnivore, végétarien, ou déjà bien vegan. Que l’on soit une personne déjà experte en cuisine ou complètement amateur ou amatrice, il y en a pour tous les niveaux et tous les goûts.

Et si vous ne savez pas vers quel talent vous tourner, voici une petite sélection aux petits oignons de personnalités pétillantes aux recettes vegan irrésistibles.

Mail0ves (avec un zéro)

Mailody propose depuis près de cinq ans sur YouTube et sur son blog mailofaitmaison des recettes saines et toujours gourmandes, ses habitudes pour être épanoui dans son alimentation et dans sa vie, des conseils sur la nutrition et le rapport à la nourriture, du sport, des réflexions personnelles, et ce, toujours avec beaucoup d’humour. On retrouve parfois dans sa cuisine des influences antillaises.

La recette la plus vue de sa chaîne : un brownie sans sucre raffiné et sans farine blanche, vegan et healthy ! Le compte Instagram de Mail0ves regorge également de délicieuses recettes.

Mûre et noisettes

Depuis près de trois ans, Raphaëlle partage son mode de vie frugaliste sur YouTube, et donc plein de conseils pour gérer son argent, économiser, y compris dans son assiette. Comme elle a travaillé dans la restauration, elle propose souvent des recettes qu’elle a eu le temps de rôder en tant que professionnelle en cuisine. C’est la YouTubeuse idéale pour les gens qui veulent réduire leur budget alimentation, sans jamais renoncer à la gourmandise.

La recette la plus vue de sa chaîne ? On trouve peu de vidéos dédiées à une seule recette à la fois, car la plupart en proposent plusieurs d’affilée. Mais son compte Instagram aide à se faire une idée détaillée de ses assiettes, pour les personnes qui préfèrent les explications écrites aux vidéos.

La Petite Okara

Vegan depuis 2014, Marion propose sur sa chaîne YouTube beaucoup de recettes gourmandes, dont la veganisation de classiques de la gastronomie française, mais aussi plein de ressources pour se faciliter la véganie. Par exemple, sa playlist « Devenir vegan » regorge d’informations, de réflexions, de conseils et astuces pour adopter un mode de vie vegan, s’y tenir sans frustration ni carence, et pouvoir répliquer de façon argumentée face à d’éventuels détracteurs. Ou encore Sa playlist « Vegan School » permet d’apprendre à composer une assiette végétale équilibrer au quotidien, à bien préparer et cuire les légumineuses pour mieux les digérer, à découvrir des céréales méconnues et comment les préparer, ou encore les multiples manières de cuisiner le tofu. On retrouve parfois dans sa cuisine des influences de La Réunion.

La recette la plus vue de sa chaîne ? Un faux gras vegan, qu’il serait dommage de ne réserver qu’aux fêtes de fin d’année ! Son compte Instagram fourmille lui aussi d’idées repas qui mettent l’eau à la bouche.

Eva Les Petits Plats

Après une période de coupure, car elle était partie en mer s’occuper de cuisiner pour tout un paquebot de l’association Sea Sheperd (une ONG internationale maritime à but non lucratif, vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité), Eva Les Petits Plats a redébarqué sur YouTube pour continuer à partager son expertise culinaire avec bonne humeur. Outre son univers visuel rétro qui la singularise, Eva Les Petits Plats y propose depuis 2017 des idées recettes avec beaucoup d’humour et de pédagogie, sans chichis, ni machine trop farfelus.

La vidéo la plus regardée de sa chaîne ? 10 recettes végétales faciles pour l’apéro. Son compte Instagram est moins axé cuisine, mais il lui arrive parfois de partager quelques idées repas qui valent le détour.

Caro Nola

Depuis 2 ans, la belge Caro Nola propose des vidéos sur YouTube sur son style de vie, et compte déjà plus de 42 000 personnes abonnées. Sans doute grâce à l’originalité de ses recettes simplissimes et très réalistes, et ses conseils pour réduire son budget, y compris en cuisine et quand on fait des courses, sans être frugaliste pour autant.

La vidéo la plus regardée sur sa chaîne ? C’est justement une série de 10 astuces faciles pour réduire son budget courses et économiser de l’argent. Et son compte Instagram regorge lui aussi de bonnes astuces et recettes.

Lloyd Lang

Si vous cherchez des recettes aussi photogéniques que délicieuses, et/ou si vous êtes une personne très sportive, le profil de Lloyd Lang devrait fortement vous intéresser. Elle propose depuis 7 ans sur YouTube des idées repas faciles, gourmandes, originales, et souvent protéinées, car elle est très sportive. On sent souvent dans sa cuisine des influences du Mexique, où elle a grandi une partie de sa vie.

La vidéo la plus vue de sa chaîne ? Entre plusieurs « Une semaine dans mon assiette », ce sont ses frites au four sans huile qui sont quasi impossibles à rater, accompagnées d’une mayonnaise vegan dont elle file également la recette. Et sur Instagram aussi, elle propose des idées repas irrésistibles et accessibles.

Alice Esmeralda

C’est l’une des YouTubeuses vegan francophone les plus suivies, et l’on comprend pourquoi quand on voit la qualité de ses vidéos sur le plan esthétique, mais aussi combien ses recettes sont alléchantes. Suivies par plus de 315 000 personnes sur YouTube, Alice Esmeralda y propose des recettes pour tous les goûts, et plutôt minimalistes, ce qui ravira particulièrement les personnes vite découragées par les listes d’ingrédients à rallonge.

Les vidéos les plus regardées sur sa chaîne ? Ses contenus « meal prep » qui permettent de cuisiner en une fois bien optimisée de bonnes bases pour se composer des assiettes gourmandes toute la semaine. Évidemment, son compte Instagram s’avère aussi léché que sa chaîne YouTube.