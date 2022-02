Master Chef, le concours de cuisine pour les amateurs, revient faire de la concurrence à Top Chef

Master Chef, l’émission pour les cuisiniers amateurs revient bientôt sur France 2 après 7 ans d’absence. Est-ce que le programme réussira à se démarquer du grand succès d’M6 ?

Souvenez-vous : Master Chef, c’était cette émission similaire à Top Chef, mais pas tout à fait. Le programme initialement diffusé sur TF1 entre 2010 et 2015 est similaire à son voisin de M6, avec une différence : le concours est réservé aux cuisiniers amateurs et non pas aux professionnels.

Les audiences trop faibles avaient forcé l’arrêt de cette compétition — dont le gagnant remportait 100 000 euros, six mois de formation dans une grande école de cuisine, ainsi que l’édition du livre de ses propres recettes aux éditions Solar.

Master Chef est de retour sur France 2

D’après un article du Parisien, Master Chef va signer son grand retour dans les mois à venir, sur France 2 cette fois ! Elle sera présentée par Agathe Lecaron (Les Maternelles), qui reprend le flambeau laissé par Sandrine Quétier.

L’émission est déclinée dans énormément de pays, notamment le Maroc ou encore l’Espagne. Reste à voir si elle trouvera de nouveau son succès en France.

De la cuisine d’amateurs, quelle différence avec Top Chef ?

À l’annonce de ce retour, une seule crainte : est-ce que Master Chef ne sera pas simplement un copié-collé de Top Chef, en moins bien ?

Même s’il peut être très amusant de voir des gens comme nous galérer derrière des fourneaux, les recettes ne seront peut-être pas aussi impressionnantes que sur M6. Cela dit, en regardant des amateurs, le public s’imaginera peut-être capable de les imiter !

Jury de Master Chef saison 5 – Chaîne YouTube de Master Chef

Nous verrons bien comment Master Chef essayera de se réinventer et si la sauce prendra. Avec un casting fort et des épreuves novatrices, nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise !

