Notre verdict sur le retour de Top Chef, le catogan de Glenn Viel et cette foutue épreuve du dessert

Top Chef saison 13 a donné son coup d’envoi mercredi 16 février. Nouveau chef, nouveaux candidats, nouveaux plats : on vous raconte cet épisode à notre sauce dans un billet d’humeur salé !

Mardi dernier, une amie m’invite à diner pour fêter son emménagement.

Il est 20 heures, je sors d’une heure et demie de yoga Jivamukti et la seule chose qui me retient d’étrangler un être humain après 52 mantras sur l’amour universel, c’est l’idée de m’en jeter un derrière la cravate.

Sauf qu’arrivée chez celle dont je doute depuis qu’elle soit vraiment mon amie, on me sert : des brocolis vapeur sur leur lit de riz trop cuit accompagné de leur verre d’eau du robinet.

Mais bordel :

« Où sont les poulardes ? Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de cerf ? Qu’on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice ! Y’a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés ? »

Non, il n’y avait rien de tout cela dans cette antre de la bouffe fade où j’ai failli m’étouffer d’ennui avec un légume à l’eau tiède.

Heureusement — et contrairement cette pote que je vais peut-être rayer de ma vie pour cet affront à mon palais — certaines personnes savent encore faire frétiller des papilles.

Elles s’appellent Louise, Renaud, Mickaël, Lilian, Willfried, Tania, Thibaut, Lucie, Ambroise, Logan, Sébastien, Elliott et Arnaud, et sont les nouvelles têtes de Top Chef 2022, qui a démarré mercredi 16 février.

Top Chef 2022, un nouvel arrivant

À l’heure où les banquises fondent et Gérald Darmanin existe, Top Chef est ma seule raison de vivre (oui, j’ai mes règles).

Faut dire que le programme M6, lancé il y a 13 ans, est un petit bijou de télévision, qui propose le meilleur de la gastronomie sur la musique de Pirates des Caraïbes. Si ça ne vous séduit pas, il faut vous poser des questions.

Cette année, c’est donc avec délectation — et je pèse mes mots — que j’ai retrouvé mon bien-aimé Paul Pairet, ma douce Hélène Darroze et mon sexy Philippe Etchebest pour un nouveau tour de piste orchestré par Stéphane Rotenberg.

Vous remarquerez, et c’est un drame, que Michel Sarran (que j’appelle personnellement « Michel S’hareng pommes à l’huile ») est le grand absent de cette édition, car il a été remplacé par… Glenn Viel, le chef du restaurant l’Oustau de Baumanière, aux Baux-de-Provence, qui cumule trois étoiles au Guide Michelin.

Et je dois vous avouer que comme toute vieille personne réfractaire au changement, je n’étais pas ravie DU TOUT qu’on remplace mon Michel Sarran adoré par un nouveau chef, qui plus est quand celui-ci porte un catogan manifestement lissé au Vivel Dop fixation béton.

Mais bon, parce qu’au fond je n’ai pas une si mauvaise nature, il ne m’a pas fallu plus de 15 minutes pour adorer Glenn Viel qui est désormais mon petit préféré après Paul Pairet. Et puis après Hélène Darroz. Et puis après Philippe Etchebest.

Ah oui, non, en fait c’est celui que j’aime le moins.

Les candidats de Top Chef 2022

Cette année encore, plusieurs candidats sont venus dans les cuisines de Top Chef pour essayer d’impressionner les chefs de brigade et pourquoi pas remporter le concours, comme Mohamed Cheikh en 2021. Et je dois admettre que le casting est particulièrement fort.

Exit les vieux gars boring qui ne jurent que par les ballotines et autres cromesquis — d’ailleurs si je vois UNE ballotine j’écris un courrier de menace à M6 — en 2022, les chefs sont modernes et audacieux.

Louise et sa frange bi-goût, par exemple, parle féminisme dès l’ouverture du programme (ce qui ne nous fera pas oublier que trois des quatre chefs de brigades sont des mecs et que le casting est loin d’être paritaire) tout en concoctant un dessert à base de champignons, d’ail noir et de miso.

Mickaël, quant à lui, propose un kebab de pommes au céleri et Arnaud un plat « ilsi » — enfin un plat « healthy », mais l’homme est manifestement plus doué en cuisine qu’en anglais.

Tous les candidats s’enchainent et je peux vous assurer que M6 a bien fait son taff, car ils sont aussi doués qu’attachants !

Les premières épreuves de Top Chef sont chiantes

En revanche, il est temps pour moi de pousser un coup de gueule : pourquoi la première épreuve de Top Chef est-elle UN DESSERT ? Si je veux voir des mecs faire un gâteau, je regarde Le Meilleur pâtissier.

Mais là j’attends qu’on me serve des jus de viande, des sauces à la chlorophylle, des mille-feuilles de légumes improbables. Je veux qu’on me fasse aimer la carotte. Je veux qu’on me montre comment utiliser un poireau de la tête à la queue. Je veux qu’on me déglace la couenne au vin jaune.

Les crumbles et autres gâteaux déconstruits, ça me gonfle au point de me faire changer de chaîne, alors pour l’année 2023, M6, on retient la leçon. OK ?

Quoi qu’il en soit, après l’épreuve du dessert, on a eu droit à la seconde, dont le thème était : « un plat salé comme on en a jamais vu ».

Vous faites surtout pas chier à trouver un thème, les gars !

Heureusement que les candidats sont plus inventifs que les personnes qui choisissent les épreuves, sinon les soirées Top Chef se transformeraient en soirées « brocolis sur lit de riz ».

En tout cas, si j’en crois le casting très jeune, audacieux et marrant de cette 13è édition, les semaines qui arrivent s’annoncent parmi les meilleures de l’histoire de Top Chef. Rendez-vous chaque jeudi pour un débrief !

