Il y a plus de drama pour des gâteaux dans Le Meilleur Pâtissier que pour 100 000€ dans Koh Lanta

Vous avez peut-être, vous aussi, une passion pour le sucre. Si c’est le cas, Le Meilleur Pâtissier est certainement votre rendez-vous du jeudi. Et si ce n’est pas le cas, vous allez sûrement adorer.

Une émission télé reste une émission télé : comme dans Koh-Lanta où la stratégie fascine les 3/4 de l’audience, les dramas du Meilleur Pâtissier sont toujours ce qui va être le plus souligné. Et jeudi dernier, le plus gros scandale de l’histoire de l’émission est arrivé !

Attention, il va falloir s’accrocher.

Context time : Le Meilleur Pâtissier, une émission culte

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Le Meilleur Pâtissier, c’est un show diffusé tous les jeudis sur M6, dans lequel 20 candidats sont en compétition pour faire les meilleurs gâteaux.

L’émission est présentée par Marie Portolano, ancienne journaliste et présentatrice dans l’émission Canal Football Club ; le jury est composé de Cyril Lignac — l’inventeur de la phrase « c’est croquang » — et Mercotte, critique gastronomique, qui prépare toujours les pires recettes pour les candidats.

Chaque semaine, un ou une candidate est éliminée après trois épreuves : une revisite d’une pâtisserie classique, une épreuve technique où il faut suivre une recette beaucoup trop compliquée que personne ne connaît à part Mercotte, puis une épreuve créative où les gens utilisent beaucoup trop de pâte à sucre pour que ça soit bon. (Oui, j’ai beaucoup d’avis sur cette émission.)

La première semaine de cette édition était celle des sélections et présentations, donc rien de très exciting. Mais ce jeudi 14 octobre, lors du deuxième épisode… Un drame est arrivé dans Le Meilleur Pâtissier. Que dis-je, un scandale.

Des candidats du Meilleur Pâtissier dignes d’un sitcom

Avant de revenir sur l’affaire qui a mmisit l’émission dans la tourmente jeudi dernier (j’en fais trop hein ?), laissez-moi vous parler des candidats de cette année qui sont, comme j’aime le dire : incr'(oyables).

On va pas tous les lister, mais il y a quelques-uns d’entre eux qui valent le détour, et qui ajoutent pour sûr au côté marrant de l’émission — laquelle ne se concentre pas uniquement sur la pâtisserie, mais aussi sur des personnalités fortes.

Déjà, on a Maud, qui a 16 ans et qui est vraiment super forte. Je ne sais pas si vous faisiez une ganache montée « parfaite » au lycée, mais en tout cas, elle, si !

C’est toujours assez impressionnant de voir des très jeunes candidats et candidates dans une émission de cuisine ou de pâtisserie ; Maud ne se démonte pas et c’est plutôt fou, car rien que le fait de passer à la télé m’aurait terrifié à son âge.

Elle a été sélectionnée directement pour rentrer dans le concours et depuis n’a pas déçu les téléspectateurs : comme on dit dans RuPaul’s Drag Race, she slayed.

Dans un registre vraiment très différent, on a Nicolas, 42 ans, venant de Dunkerque, un chauffeur routier au look de hipster.

Pour vous donner une idée, lors de la première émission où les candidats devaient faire un gâteau représentant un objet qui leur ressemble, il a fait un slip. Que dire de plus ? Nicolas, c’est le mec un peu beauf, qui fait des blagues pas super fines et qui essaye de pécho Mercotte (à laquelle ça n’a pas l’air de déplaire).

Quid du drama dans Le Meilleur Pâtissier

Maintenant que le suspense est à son comble, et que vous êtes à ça de googler le drama en question, explications.

Une candidate — Margaux, 26 ans, qui pâtisse en veste de cuir et qui a plein de tatouages — a paniqué lors de l’épreuve créative. Les aspirants pâtissiers devaient faire un dessert à l’effigie de leur animal favori ; la jeune femme avait décidé de confectionner un gâteau-chat, et tout se passait bien… jusqu’au démoulage.

Son gâteau est tombé en morceaux et sous la pression, Margaux a tout jeté à la poubelle.

La tête du gâteau avant le drame

N’ayant plus le temps de faire un nouveau gâteau, Margaux s’est présentée devant le jury avec son dessert détruit… Enfin, avec sa poubelle, qui contenait le fameux dessert !

Cyril Lignac, #choqué, a dit qu’en dix ans du Meilleur Pâtissier, « J’ai jamais vu ça ». On a eu droit à un petit plan en hauteur sur la poubelle avec un beau travelling arrière… et il faut avouer que c’était quand même marrant.

On devine encore les moustaches du petit chat dans la poubelle, ouin.

Alors oui, c’est pas bien de gâcher, oui c’est dommage d’avoir paniqué (la candidate l’admet sans problème). Mais le DRAMA autour de ce gâteau jeté qui a fait la Une sur le Web pendant 2 jours est quand même plus rigolo que le reste de l’actualité !

Une chose est sûre : Margaux, qui a malheureusement quitté l’aventure, ne gâchera plus une once de sucre glace à l’avenir. Et parce qu’on sait que vous voulez la séquence en entier, la voici :

Quel sera le prochain scandale du Meilleur Pâtissier ? Une brûlure avec de la pâte à crêpes ? Une mousse au chocolat trop mélangée ? Seul l’avenir nous le dira.

Crédit photo : Youtube – Chaîne Zap Télé Officiel