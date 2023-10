Top Chef : deux nouvelles cheffes étoilées intègrent (enfin) le jury

M6 a annoncé l’arrivée de deux nouvelles cheffes au sein du jury, Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec, alors que le tournage vient tout juste de débuter.

Le jury de Top Chef se féminise enfin. Pour la 15e saison du concours de cuisine, M6 dévoile les informations au compte-goutte, mais une a retenu notre attention : celle de l’arrivée de deux nouvelles recrues dans le jury, les cheffes étoilées Dominique Crenn et Stéphanie Le Quellec.

La première est à la tête de trois restaurants à San Francisco, parmi lesquels Atelier Crenn, qui a reçu 3 étoiles Michelin en 2018. Tandis que la seconde est elle aussi l’une des rares femmes à avoir obtenu deux étoiles au guide Michelin pour son restaurant La Scène à Paris. Elle gère également deux autres établissements dans la capitale.

Toutes les deux rejoindront joyeuse bande déjà formée par Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest, puisque le jury ne sera plus composé quatre jurés, mais de six.

Ces deux cheffes sont déjà bien connues du public de Top Chef. En effet, Stéphanie Le Quellec, gagnante du concours en 2011, est depuis revenue plusieurs fois dans l’émission en tant qu’invitée. Dominique Crenn, elle, avait déjà défié les candidats de l’émission en 2015 puis en 2022.

Une nouvelle qui fait du bien à l’émission, souvent épinglée pour son casting et son jury très masculin. Depuis le lancement de l’émission en 2010, seules les cheffes, Ghislaine Arabian et Hélène Darroze, ont été jurées durant au moins une saison entière, rappelle le magazine ELLE. La 15e saison de Top Chef devrait être diffusée courant printemps 2024.

