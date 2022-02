La sortie sexiste de Gérald Darmanin sur BFMTV trouve son origine dans un mème masculiniste

« Sexiste », « condescendant » : les propos tenus par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à la journaliste Apolline de Malherbe ne passent pas. Mais leur origine est plus précise dans leur misogynie…

La séquence est choquante. Mardi 8 février, sur le plateau de BFMTV-RMC, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est invité dans l’émission animée par la journaliste Apolline de Malherbe.

« Non mais ne vous vexez pas, calmez-vous madame, ça va bien se passer. » C’est la réponse de Gérald Darmanin à la journaliste lorsqu’elle le questionne sur les chiffres de la délinquance, pointant leur hausse dans beaucoup de secteurs : homicides, violences, coups et blessures volontaires, ou encore violences sexuelles…

"Je vous demande pardon ?": l’échange très tendu entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe pic.twitter.com/8XlHS5jzFl — RMC (@RMCinfo) February 8, 2022

Une réaction qui laisse la journaliste médusée. Ni une ni deux, « sexiste », « condescendant » : la gauche comme la droite fustigent le comportement du ministre de l’Intérieur sur les réseaux sociaux.

L'attitude de Gérald #Darmanin est inacceptable.



Mais son sexisme crasse à l'égard de Apolline de Malherbe ne peut faire oublier la pertinence de la remarque de la journaliste: oui le gouvernement a échoué ou renoncé sur la sécurité des personnes et en particulier des femmes. https://t.co/3tRwNFtY4B — Julien Bayou (@julienbayou) February 8, 2022

Manifestement, @GDarmanin n’assume pas le lourd échec de sa politique et y répond par une agressivité déplacée. La réalité est pourtant terrible : la violence gangrène le pays et les Français en sont les victimes. https://t.co/2Ypv3I4fKM — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 8, 2022

soyons clairs : gerald darmanin n'aurait jamais parlé comme ça à un journaliste homme. https://t.co/rFdt6BFvIH — Nicolasbdf (@Nicolasbdf) February 8, 2022

La condescendance et le mépris de G. Darmanin à l'égard des femmes en une vidéo.

Démuni face à une journaliste qui l'interroge sur les chiffres de son ministère, il lui assène un violent "Mais calmez vous madame, ça va bien se passer".

Attitude choquante de la part d'un ministre. https://t.co/GLYt5SMGeb — Salomé Saqué (@salomesaque) February 8, 2022

On est où, là ? Depuis quand un ministre se permet de répondre de cette manière ? Depuis longtemps, ma bonne dame !

« Calmez-vous, ça va bien se passer », un mème masculiniste

Ce qui est intéressant avec Gérald Darmanin, c’est la constance de sa présence dans les polémiques sexistes. Outre une accusation de viol et d’abus de faiblesse par deux femmes, (soldée par un non-lieu et classée sans suite, respectivement) qui avaient révélé des sms lugubres, le ministre semble faire du mépris renouvelé pour les femmes sa marque de fabrique. À tel point que certaines ont eu la puce à l’oreille en voyant la séquence de BFMTV-RMC.

Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe sur le plateau de BFMV-RMC.

Car cette phrase, ce méprisant et infantilisant « Calmez-vous, tout va bien se passer » glissé avec le sourire au lieu de répondre sur le fond, nous rappelle quelque chose de pas si anodin…

Ce quelque chose, c’est Rose Lamy, autrice de Défaire le discours sexiste dans les médias (éd. JC Lattès) et créatrice du compte Instagram @preparez_vous_pour_la_bagarre, qui l’a pointé sur Twitter.

On en parle du fait que notre ministre de l’intérieur reprend des mèmes masculinistes pour parler à une journaliste ?

Ce matin sur @BFMTV 👇

1/2 pic.twitter.com/Us6S3lYwEh — Rose Lamy (@preparezbagarre) February 8, 2022

Le mème qui circule depuis des années sur les forums et réseaux masculinistes.

2/2 pic.twitter.com/mTws3GKUDk — Rose Lamy (@preparezbagarre) February 8, 2022

Le « Ne t’inquiète pas, ça va bien se passer » est un mème, détourné par les masculinistes et régulièrement envoyé à des féministes sur le Web durant les campagnes de cyberharcèlement. Contactée par Madmoizelle, Rose Lamy détaille :

J’ai du mal à croire à ce niveau d’influence et de maitrise de la communication que ce soit une coïncidence. Cette séquence vidéo mascu n’est pas connue du grand public, mais pour nous qui sommes harcelées tous les jours par les masculinistes et l’extrême droite sur les réseaux sociaux, elle est une réalité très concrète. Que ce soit une référence ou non, il est très grave de reprendre ces codes « virilistes » dans un média, et en interview avec une femme journaliste.

Un ministre adepte des mèmes masculinistes en 2022 ? Dans tous les cas : un ministre qui n’a pas de complexes à utiliser les codes des harceleurs de féministes en ligne.

Gérald Darmanin et les féministes, une grande histoire

D’ailleurs Le Monde nous apprend, dans un récent long portrait consacré au ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu, ami de Gérald Darmanin, leur habitude de se réunir dans ce qui ressemble furieusement à un boys club politique aux relents anti-féministes :

Depuis le début du quinquennat, les quatre hommes se retrouvent souvent, le soir, autour d’une bière ou d’un plateau-repas dans le bureau d’Edouard Philippe. Tous se damneraient pour un bon mot (si possible vachard) et aiment rire de ce que le politiquement correct interdit. Avec eux, on peut se moquer des personnes handicapées, des féministes, des écolos, de Jacques Chirac ou de leur personnage préféré, Nicolas Sarkozy, mais aussi, et peut-être surtout, d’eux-mêmes.

Rire des minorités, c’est vrai que c’est hilarant. Plus que de rire des puissants, il semblerait…

Allez, on est en 2022 : une sortie sexiste de Gérald Darmanin de plus, on a l’habitude ! Mais ce qui dessine après cette séquence, en plus des différentes casseroles que l’homme se traîne, c’est un attachement aux codes de la sphère masculiniste. Et venant du ministre de l’Intérieur en exercice, ça fait peur.

Crédit photo : captures YouTube