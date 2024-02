Accusations de viol : Gérald Darmanin définitivement mis hors de cause par la Cour de cassation

La Cour de cassation a validé le non-lieu rendu en faveur de Gérald Darmanin par la cour d’appel. Il était accusé de viol par Sophie Patterson-Spatz.

C’en est terminé des recours possibles pour Sophie Patterson-Spatz à l’encontre de Gérald Darmanin.

Ce mercredi 14 février, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu, rendu en janvier 2023 en faveur de l’actuel ministre de l’Intérieur, par la cour d’appel. Lors de l’audience, non publique, qui s’est tenue le 17 janvier dernier, le rapporteur et l’avocat général avaient tous deux conclu au rejet du pourvoi en cassation déposé par Sophie Patterson-Spatz. Gérald Darmanin est donc définitivement mis hors de cause.

Une relation « ni libre, ni consentie » selon la plaignante

Depuis le printemps 2017, cette femme de 52 ans accuse l’actuel ministre de l’avoir violée. Les faits remontent à 2009, lorsque Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l’UMP, aurait fait miroiter à Sophie Patterson-Spatz son aide pour faire réviser une condamnation à l’encontre d’un ex-compagnon en échange de faveurs sexuelles.

Si tous deux reconnaissent avoir eu une relation sexuelle, Gérald Darmanin affirme que celle-ci était consentie, tandis que Sophie Patterson-Spatz a fait savoir par la voix de son avocate qu’il s’agissait d’un « viol surprise » et d’un rapport sexuel « extorqué », « ni libre, ni consenti ».

En février 2021, Gérald Darmanin avait déclaré que ces dénonciations étaient « calomnieuses » et qu’il avait « cédé aux charmes » d’une plaignante « entreprenante ».

