Estimant que les violences verbales de Gérard Depardieu sont contraires à la « dignité même de l’être humain et des femmes, des enfants« , la ministre de la Culture a réagi à l’affaire en déclarant que tout cinéaste est libre de travailler avec l’acteur s’il le souhaite. Une réaction en demi-teinte, qui interroge.

Il y a une semaine, l’émission Complément d’Enquête consacrait un épisode aux accusations d’agressions sexuelles visant Gérard Depardieu. Dans plusieurs séquences inédites, on y voit l’acteur multiplier des propos sexistes et sexuels d’une violence insoutenable, envers les femmes, mais aussi une enfant.

Pas un mot sur les accusations

Au micro de France Info le 13 décembre, Rima Abdul-Malak a réagi à ces propos. « Ça m’a profondément choquée », a-t-elle déclaré, soulignant que, bien que prononcés sur un ton provocateur et humoristique, ces propos étaient « extrêmement graves » : « Ils sont d’une violence terrible et contraire à la dignité même de l’être humain et des femmes, des enfants », a-t-elle insisté.

Bien que Rima Abdul-Malak considère les propos de Depardieu comme déshumanisants, on ne peut s’empêcher de se poser la question : les violences de Gérard Depardieu dans Complément d’Enquête sont loin de se limiter à la seule violence verbale. Pourquoi les accusations de viols et d’agressions sexuelles n’ont-elles pas fait réagir la ministre de la Culture ?

Rima Abdul Malak // Source : France Info (capture d’écran)

Rappeler que la France est « un pays de liberté d’expression » en parlant de Depardieu

L’ambiguïté rhétorique de cette dernière s’est poursuivie quand Rima Abdul Malak a évoqué la décision du réalisateur Fabien Onteniente de ne plus travailler avec Gérard Depardieu. La ministre a alors défendu la « liberté d’expression », sans prendre de parti : « chaque réalisateur, chaque réalisatrice, chaque scénariste, est libre de ses choix » a-t-elle défendu avant d’ajouter :

« On est un pays de liberté d’expression et de création, s’ils souhaitent proposer des rôles à Gérard Depardieu, libre à eux ».

Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles suite à la plainte de Charlotte Arnould. En avril 2023, Mediapart a révélé le récit de 13 femmes accusant l’acteur de violences sexuelles. Le 7 décembre 2023, le comédien de 74 ans a fait l’objet d’une seconde plainte pour agression sexuelle, déposée par l’actrice Hélène Darras.

