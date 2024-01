La chanteuse Paula Abdul porte plainte pour agressions sexuelles contre l’ancien producteur d’American Idol

La chanteuse américaine a porté plainte contre Nigel Lythgoe, producteur du télé-crochet dont elle a été jurée. Elle l’accuse de l’avoir agressée sexuellement à deux reprise. Lui, dément toutes les accusations.

La chanteuse et star de la télévision américaine Paula Abdul, accuse de deux agressions sexuelles Nigel Lythgoe, producteur star de l’émission American Idol, dans lequel la musicienne a été jurée de 2002 à 2009.

Selon l’action en justice intentée vendredi 29 décembre, la première aurait eu lieu au début de la diffusion d’American Idol. Paula Abdul et le producteur voyageaient ensemble pour faire passer les auditions du concours. Il l’aurait « poussée contre un mur » dans l’ascenseur de leur hôtel après une journée de tournage, lui aurait « attrapé les parties génitales et les seins et a commencé à lui enfoncer sa langue dans la gorge ».

« En larmes, elle a rapidement appelé l’un de ses représentants pour l’informer de l’agression », indique la plainte, « mais a finalement décidé de ne pas agir de peur que Lythgoe ne la fasse virer d’American Idol », peut-on lire dans la plainte relayée dans la presse américaine.

Paula Abdul accuse la production de discriminations salariales

La seconde agression remonterait à 2015 quand Paula Abdul venait tout juste d’accepter d’être juge de So You Think You Can Dance, dont Nigel Lythgoe faisait également partie du jury. Lors d’un dîner chez ce dernier, il aurait « tenté de l’embrasser tout en clamant qu’ils feraient un excellent ‘couple puissant’ ». Paula Abdul affirme avoir une nouvelle fois repoussé le producteur et avoir quitté le dîner. Après deux saisons du télé-crochet, elle a quitté l’émission.

Dans sa plainte, Paul Abdul accuse également d’autres membres de l’équipe de l’avoir harcelée, s’estimant être la « cible de railleries constantes, d’intimidation, d’humiliation et de harcèlement de la part de plusieurs dirigeants, agents et employés » de l’émission. Elle accuse également d’autres producteurs d’American Idol de discrimination salariale.

Nigel Lythgoe dénonce une « épouvantable diffamation »

« Pendant des années, Abdul est restée silencieuse sur les agressions sexuelles et le harcèlement de Lythgoe, de peur de dénoncer l’un des producteurs de concours télévisés les plus connus qui pouvait facilement briser sa carrière, en tant que personnalité de la télévision, l’ostraciser et la mettre au ban d’une industrie qui avait pour habitude de protéger les hommes puissants et de museler les survivants d’agressions sexuelles et de harcèlement », fait valoir la plainte. Ses contrats de travail sur les émissions lui interdisant de divulguer des informations confidentielles ou désobligeantes sur d’autres juges.

De plus, selon la plainte, des années plus tard après les agressions, Nigel Lythgoe aurait nargué Paula Abdul en lui assénant qu’« ils devraient célébrer » le fait que « le délai de prescription ait expiré ».

De son côté, le producteur a nié ces accusations, et s’est déclaré « choqué et attristé », récusant ces accusations, auprès de la radio NPR. Dans un communiqué, il a déclaré « promettre que je lutterai contre cette épouvantable diffamation de toutes mes forces ».

