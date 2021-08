Michel Sarran quitte Top Chef, et oh surprise, c’est un mec qui le remplace

Michel Sarran, juré emblématique de Top Chef, quitte l’émission ! On s’est surprises à rêver qu’il soit remplacé par une femme, afin d’atteindre un jury paritaire, mais c’était trop beau pour être vrai…

Des centaines de cœurs se brisent, dans une mélodie aux doux accents du Sud-Ouest. Michel Sarran, juré du concours de cuisine Top Chef depuis 2015, tourne la page de l’émission, comme il vient de l’annoncer sur les réseaux sociaux.

« Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury », déclare sobrement le cuisinier, promettant aux fans de l’émission qu’ils et elles vont lui manquer autant qu’il leur manquera.

Ce départ, tout désolant qu’il soit pour qui apprécie la voix chantante de Michel Sarran et sa bienveillance envers ses équipes, aurait pu déboucher sur une bonne nouvelle : le remplacer par une femme aurait offert à Top Chef son premier jury paritaire.

Mais bon, ce serait trop demander en 2021 d’avoir plus d’UNE femme dans le jury du concours de cuisine le plus populaire de France, pays de la bouffe, visiblement.

Exit la parité, Michel Sarran est remplacé par Glenn Viel

C’est en effet Glenn Viel — déjà vu dans Top Chef — qui remplacera Michel Sarran chez M6, comme le révèle Le Parisien.

À 41 ans, il est le plus jeune chef trois étoiles du pays ; avec son catogan, sa barbe poivre et sel, ses larges épaules, il pourrait paraître intimidant, mais lors de « son » épreuve dans la dernière saison de l’émission, il a été jugé trop gentil avec les candidats et candidates auxquels il « soufflait » trop les réponses.

Si Top Chef aime tant la cuisine « féminine », il serait temps d’embaucher des femmes

Avec cette nouvelle arrivée dans l’équipe, Top Chef continue à n’inclure qu’une seule femme dans son jury — l’incontournable Hélène Darroze. En plus de l’absence de parité dans le casting et des poncifs réguliers sur « la cuisine féminine » (c’est facile : il faut des légumes et des fleurs), l’émission rate peut-être ici une occasion de moderniser quelque peu son approche du milieu paradoxal qu’est la cuisine en France.

Paradoxal, car malgré le classico « la place des femmes est à la cuisine », la haute cuisine est, comme la haute couture, un boys club tenace. Si les filles représentaient en 2014, selon Neo Restauration, 60% des étudiantes en CAP cuisine, elles ne formaient que 17% des effectifs du même diplôme dans la prestigieuse école Ferrandi, qui se vante de former « l’élite de la gastronomie ».

Du côté des étoiles, elles brillent surtout sur les plastrons masculins : 5% seulement des personnes récompensées par le Guide Michelin en 2020 étaient des femmes, comme le rappelle France Inter.

Alors certes, il y a davantage de grands chefs masculins que féminins. Le panel dans lequel M6 pouvait piocher pour remplacer Michel Sarran est donc plus restreint. Mais un jury paritaire aurait envoyé à la société française un message fort.

Car c’est aussi en montrant des modèles de femmes qui réussissent qu’on rappellera, puisqu’il le faut, aux filles intéressées par la cuisine qu’elles peuvent aussi en atteindre les plus hauts sommets.

Et rejoindre un jour, qui sait, le cercle très fermé des femmes ayant gagné Top Chef : deux seulement. Sur douze saisons.

