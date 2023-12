Un prêtre italien remplace Marie et Joseph par deux femmes dans la crèche, les conservateurs râlent

Le père Della Sala est connu en Italie pour ses prises de position progressistes et son soutien en faveur des droits LGBT.

Panique autour du Pandoro à Noël. À une heure de Naples, en Italie, le prêtre de l’église des Saints-Pierre-et-Paul, Vitaliano Della Sala, a provoqué l’indignation des fidèles catholiques conservateurs en remplaçant les figurines de Marie et Joseph par deux femmes dans la crèche de Noël.

Rompre avec les modèles de famille traditionnels

Interrogé par Reuters, le père Della Sala a expliqué vouloir « montrer avec cette scène qu’aujourd’hui les modèles de familles ne sont plus seulement traditionnels ». Un choix à l’image de la société italienne, appuie-t-il auprès de l’agence de presse : « Dans nos paroisses, nous voyons de plus en plus d’enfants issus de ces nouveaux modèles qui font partie de notre société. Des enfants de personnes séparées et divorcées, de couples homosexuels, de célibataires, de jeunes mères ».

À droite, la polémique a rapidement enflé. Maurizio Gasparri, sénateur du parti Forza Italia, au pouvoir au côté de l’extrême droite, s’est indigné de cette crèche, qui, selon lui, « offense tous ceux qui ont toujours eu du respect et du dévouement pour la Sainte Famille ». Le groupe Pro-Vita & Famiglia (« pro-vie et famille ») l’a qualifiée de « dangereuse, honteuse et blasphématoire ». Ils sont même allés jusqu’à lancer une pétition en ligne, sommant l’évêque d’Avellino de prendre des mesures face à cette crèche qui « contrevient aux enseignements de l’Eglise sur la famille et légitime l’homoparentalité et la maternité de substitution ». Samedi, la pétition avait passé la barre des 20 000 signatures.

Le père Della Sala est connu en Italie pour ses prises de position progressistes et son soutien en faveur des droits LGBT. Face à la polémique, il a rappelé que son attitude était conforme à celle du pape François, qui a autorisé la même semaine, dans une décision historique, les prêtres à bénir les couples de même sexe.