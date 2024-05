Voici LE dessert de l’été selon Pinterest et il est plutôt healthy

Selon le un rapport Pinterest sur les tendances estivales culinaires, le flotteur à la mangue sera LE dessert que l’on mangera à coup sûr cet été.

L’été arrive à grand pas, et ses tendances culinaires également. Selon le rapport de Pinterest sur les tendances estivales, les desserts de la saison seront incorporés d’un fruit très spécifique, la mangue.

Un fruit de saison de mai à juin

Car sur Pinterest, si les recherches « choses amusantes à cuisiner » et de « recettes spéciales d’été » ont respectivement augmenté de 1 060 % et 135 %, les recherches autour du flotteur à la mangue ont explosé, ayant augmenté de 3 700 %, le fruit étant de saison entre mai et septembre.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce dessert, le flotteur à la mangue est un gâteau philippin glacé, orné de couches de boudoirs ou de biscuits, de crème fouettée, de lait concentré sucré et de mangues.

Mais le flotteur n’est pas le seul dessert ultra recherché sur Pinterest. Les recherche de sagou à la mangue – sorte de pudding très consommé à Hong Kong – ont augmenté de 260 %, le pudding à la mangue et aux graines de chia, a bondi de 210 %, la gelée de mangue de 170 % et la crêpe à la mangue de 180 %. À vos ustensiles. La mangue est un fruit exotique plein de bonnes vitamines. Elle protège le coeur, aide à bien digérer et donne un coup de boost grâce à sa teneur en vitamines C.

