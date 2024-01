La recette d’Aish El Saraya (tiramisu à la libanaise) en version vegan par Alice Esmeralda

Ce dessert ressemblant un peu au tiramisu avec des saveurs levantines s’avère facile à faire et à véganiser, tout en restant délicieux, si vous appréciez les saveurs florales, comme l’illustre la créatrice de contenu Alice Esmeralda dans une vidéo simple comme bonjour.

Que vous soyez vegan au quotidien ou juste le temps du mois de janvier pour veganuary, ou juste parce que vous adorez les bons desserts, voici une recette d’Aish El Saraya qui pourrait bien vous plaire. Également appelé Saniora’s Palace Bread par les anglophones, ce dessert aux saveurs levantines se décline facilement en version vegan comme l’a illustré la créatrice de contenus Alice Esmeralda dans une récente vidéo. Promis, ça prend à peine 15 minutes à faire. Mais aussi 4 heures minimum de repos, voire une nuit de préférence.

Les ingrédients pour réussir la recette d’Aish El Saraya vegan d’Alice Esmeralda

Les ingrédients pour le sirop

25 cl eau (1 tasse)

25 cl sucre blanc (1 tasse)

1 c. à soupe arôme de fleur d’oranger (se trouve au rayon pâtisserie)

1 à 2 c. à café arôme de rose (optionnel) (se trouve au rayon pâtisserie)

Les ingrédients pour la crème de lait

500 ml lait de soja nature ou vanille

400 ml crème de soja

5 cuillers à soupe de fécule de maïs (Maïzena)

3 cuillers à soupe noix de coco râpée ou de mie de pain toastée (optionnel)

100 g de crème dessert soja à la vanille (optionnel)

1 cuiller à café d’eau de fleur d’oranger (optionnel)

1 cuiller à café d’eau de rose (optionnel)

Les ingrédients pour la génoise du fond et le décor du dessus

Des biscottes

70 g de pistaches grillées non salée

Les étapes pour réussir la recette d’Aish El Saraya vegan d’Alice Esmeralda

Commencez par faire le sirop en portant à ébullition dans une casserole l’eau et le sucre. Laissez épaissir 2-3 minutes, puis sortez du feu pour ajouter la fleur d’oranger et/ou de rose (afin d’éviter que tous les arômes ne s’évaporent s’ils chauffaient trop sur le feu).

Disposez au fond d’un grand plat à gratin rectangulaire vos biscottes bien à plat sur au moins un étage, voire deux si elles sont fines, puis versez-y le sirop encore chaud.

Dans un petit bol, diluez la Maïzena dans un peu de lait de soja afin de prévenir les grumeaux. Versez le reste du lait et la crème de soja dans une casserole et faites frémir, puis rajoutez le mélange de Maïzena pour qu’il épaississe la préparation 2-3 minutes, en remuant constamment, car ça peut vite brûler. Rajoutez vos ingrédients facultatifs comme la mie de pain ou la noix de coco râpé, ainsi que l’eau de rose et la crème dessert soja vanille.

Une fois que toute cette préparation a cuit au moins 2-3 minutes dans la casserole, vous pouvez la verser sur vos biscottes qui auront eu le temps de bien s’imbiber de sirop.

Laissez votre dessert redescendre à température ambiante avant de le placer au frais au moins 4 heures, l’idéal étant au moins une nuit. Avant de servir, vous pouvez concasser grossièrement vos pistaches grillées avant de les répartir sur votre dessert, et c’est prêt (mais si vous mettez vos pistaches avant les 4 heures minimum de repos au frais, ce sera très bien aussi, juste un peu moins croquant).

Pour encore plus de gourmandise, vous pouvez réserver quelques cuillers à soupe de votre sirop pour en verser une cuiller à café par part au moment de servir.

Mon twist litchi-coco-fleur d’oranger sur la recette d’Aish El Saraya vegan d’Alice Esmeralda

Après avoir essayé une première fois cette délicieuse recette d’Alice Esmeralda, j’ai pris quelques libertés, jusqu’à obtenir une version que j’adore encore plus, car elle s’avère plus minimaliste niveau ingrédient, tout en étant exquise différemment. Tout est parti du fait que je n’avais plus d’eau de rose sous la main, alors je me suis dit que le sirop d’une boîte de litchis dénoyautés pourrait me dépanner (je trouve la saveur assez semblable, et ce n’est pas le grand chef patissier Pierre Hermé avec son fameux dessert Ispahan qui me dira le contraire).

Je garde les litchis d’un côté et mets le sirop à chauffer dans une casserole que j’allonge d’une demi-tasse d’eau et une demi-tasse de sucre. Une fois qu’il a bouilli pour épaissir 2-3 minutes, je rajoute hors du feu une cuiller à soupe de fleur d’oranger. Je le verse sur mes biscottes dans mon plat à gratin, et je découpe les litchis en petites lamelles pour les répartir sur ma base alors imbibée.

Ensuite, je fais la crème en utilisant uniquement 1 litre de lait de coco, 2 cuillers à soupe de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 cuiller à soupe de fleur d’oranger, et 3 cuillers à soupe de Maïzena. Parfois, je rajoute même des zestes de citron vert, car ça me rappelle alors la saveur du blanc-manger coco, un dessert antillais avec lequel j’ai grandi et dont je raffole. Je fais épaissir 2-3 minutes en remuant constamment, avant de verser ma préparation sur mes litchis et biscottes imbibées. Je décore enfin des pistaches fraîchement concassées, et voilà !

Si les adeptes de la recette traditionnelle nous jetteront peut-être des pierres pour la version vegan, et peut-être des rochers pour ma version litchi-coco-fleur d’oranger, je trouve personnellement que la cuisine est faite pour s’amuser et se mélanger. Bonne dégustation !

