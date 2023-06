La recette des cookies végan, ceux qu’on ne partage pas

Connaissez-vous cette recette de cookies absolument délicieux qui ne demandent aucun produit animal ? Suivez le guide !

Nouvelle semaine, nouvelle recette. Cette fois-ci, on a testé celle qui provient du livre de Dominique Gassin, intitulé Cook, Eat, Love et publié aux éditions Nathan. On est comme ça chez Madmoizelle, on aime tester des choses, et les partager quand ça nous plait.

Aujourd’hui, on vous parle de la recette des cookies végan, une tuerie !

Les ingrédients de la recette des cookies vegan

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

100g de flocons d’avoine

75g de poudre d’amande

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire

1 cuillère café de cannelle en poudre

110g de beurre d’amande

4 cuillères à soupe de sirop d’érable

50g de pépites de chocolat, ou de fruits secs, ou de graines, de ce qui vous fait frétiller du palais quoi

La recette facile des cookies vegan

Allez hop, on y va. Déjà, il vous faut deux bols. Dans l’un, mélangez tout ce qui est sec, et dans l’autre, fouettez le beurre d’amande et le sirop d’érable. C’est bon jusque-là ? Alors on enchaine.

Versez le mélange liquide sur le mélange sec, et malaxez, malaxez, malaxez. Incorporez les graines ou les pépites de chocolat, et hop, formez une petite boule que vous laisserez reposer deux heures (ou un peu moins si vous avez la dalle) au frigo.

Le temps est passé, et votre four est tranquillement en train de se préchauffer à 170°C. Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, formez des petites boules légèrement et disposez-les un peu partout sur votre plaque. Avec le dos d’une cuillère, aplatissez-les légèrement et hop, ça part au four pendant 10-12 minutes environ. Dès qu’ils sont dorés, c’est bon !

Laissez-les refroidir pour ne pas vous bruler la langue et bon app !

