La recette facile et rapide de quesadillas végétariennes réconfortantes pour les soirs de flemme

Si vous aimez les saveurs mexicaines, vous allez adorer cette recette simplissime de quesadillas végétariennes, faciles à véganiser grâce une sauce fromagère express. Bien complet, ce plat à base de légumineuse vous apportera des protéines végétales et plein de fer, que vous assimilerez encore mieux grâce à la vitamine C du citron, ce fabuleux exhausteur de goût.

Alors que l’été touche à sa fin et que l’automne s’annonce, vous avez peut-être envie de plats réconfortants sans pour autant qu’ils ne vous prennent mille ans. C’est là qu’intervient cette recette de quesadillas végétariennes, qui peut aussi permettre de faire manger des légumes aux enfants ni vu ni connu. Et si vous souhaitez véganiser cette recette, il vous suffit de remplacer les deux poignées de fromage râpé par une sauce fromagère express à base de maïs et de levure maltée.

Les ingrédients pour 2 quesadillas

4 tortillas de blé (ou de maïs si vous souhaitez une version sans gluten)

300 g de haricots rouges cuits (en boîte ou maison)

1 poivron (ou 1/2 rouge et 1/2 vert pour un supplément de couleurs)

éventuellement d’autres légumes de votre choix comme des tomates cerises ou de l’avocat (écrasé avec du citron, de l’oignon rouge et des piments jalapeños pour faire un petit guacamole des familles)

1 petit oignon

1 ou 2 gousses d’ail

1 cuiller à soupe d’épices pour chili (ou à défaut : 1 pincée de piment doux, voire 1 cuiller à café en fonction de votre appétence ; 1 cuiller à café de cumin ; 1 cuiller à café d’ail semoule ; 1 cuiller à café de paprika ; 1 pincée de coriande moulue ; 1 pincée d’origan)

6 cuillers à soupe d’eau

le jus d’1/2 citron (vert de préférence)

quelques feuilles de coriandre fraîche (ou, si vous détestez ça, de l’herbe aromatique de votre choix, vous êtes une grande personne capable d’initiative)

2 poignées de fromage râpé (idéalement du cheddar, mais de l’emmental fait l’affaire)

Les ingrédients pour une sauce fromagère vegan

Pour véganiser cette recette végétarienne, vous pouvez remplacer les 2 poignées de fromage râpé par une sauce fromagère maison :

3 cuillers à soupe de levure maltée / diététique / de bière

150 g de maïs en conserve égoutté

1 cuiller à café d’ail semoule

Il suffit de mixer grossièrement ces trois ingrédients au blender jusqu’à obtenir une pâte épaisse, avec encore quelques morceaux.

Comment réussir facilement des quesadillas végétariennes ou vegan

Dans une poêle, faites chauffer un fond d’huile afin d’y faire revenir l’oignon, le poivron coupé en lamelles, les épices pour chili, pendant 2 à 5 minutes.

Rajoutez les haricots rouges, les cuillers à soupe d’eau, les deux gousses d’ail hachées pour faire mijoter le tout 15 minutes supplémentaires.

Écrasez grossièrement les haricots, avant de retirer du feu.

Dans une autre poêle propre (ou dans la même que vous aurez débarrassée), posez une tortilla, couvrez-la de la moitié du mélange de haricots, d’une poignée de cheddar ou votre sauce fromagère (et d’éventuels autres légumes de votre choix comme de l’avocat et des tomates cerises), ainsi qu’un trait de jus de citron, et chapeautez avec une deuxième tortilla.

Faites dorer 2-3 minutes de ce côté-là, puis aidez-vous d’une assiette pour retourner prudemment votre œuvre afin de la faire dorer sur l’autre face 2-3 minutes supplémentaires. Et voilà une première quesadilla prête, il n’y a plus qu’à répéter l’opération avec l’autre moitié du mélange de haricot et les deux autres tortillas.

Vous pouvez couper en quatre triangles chaque quesadilla, y hacher un peu de coriandre (ou l’autre herbe aromatique de votre choix) et remettre un trait de citron (cru, le jus de cet agrume riche en vitamine C va favoriser l’absorption du fer contenu dans les haricots rouges, également riches en protéines), avant de servir ainsi, ou avec du guacamole ou de la sauce tomate (un peu de pulpe de tomate avec une pincée de paprika fumé, une cuiller à soupe de vinaigre et une cuiller à café ou soupe de sirop d’érable en fonction de votre amour plus ou moins modéré pour le sucré-salé) pour diper (même si ce sera déjà bien assez fondant comme ça).

Pour vous rendre la vie encore plus facile qu’à la poêle, vous pouvez enfourner vos deux quesadillas à la fois 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180°C (comme ça, vous limitez les risques de vous brûler en les retournant dans une poêle). Et pourquoi pas multiplier les doses par 2, afin d’enfourner 4 quesadillas à la fois dans un four à chaleur tournante ? Gourmandise is the limit.

Buen provecho !

