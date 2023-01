La peau s’assèche quand on est malade, mais savez-vous pourquoi ? 

Quand on est malade, la dernière chose à laquelle on pense, c’est prendre soin de notre peau. Mais force est de constater que cette dernière a tendance à s’assécher pendant toute la période de convalescence et même après. Mais pourquoi ? On va tout vous expliquer.

Si le froid de l’hiver rend déjà notre peau plus sèche et sensible car le film hydrolipidique est constamment agressé par des facteurs extérieurs, les maladies communes comme le rhume, peuvent également assécher l’épiderme. En même temps, quand on est alité pendant plusieurs jours, les soins de la peau ne sont pas vraiment notre priorité. Et c’est normal !

Pourquoi on a la peau plus sèche quand on est malade ?

Mais en quoi ces maladies influent sur la santé de la peau ? Il se pourrait qu’il y ait plusieurs réponses possibles à cette question. Le docteur Ross Perry, directeur médical chez Cosmedics a donné quelques éléments de réponse au magazine Stylist UK et il se pourrait bien que ces dernières vous surprennent :

« Cela est généralement dû aux médicaments que nous prenons pour lutter contre les infections, ainsi qu’aux périodes prolongées passées au lit ou coincées à la maison, ce qui peut priver notre peau de vitamine D. De plus, le temps passé à l’intérieur avec le chauffage central et le manque d’humidité favorise l’assèchement. Nous avons également tendance à souffrir de déshydratation lorsque nous ne sommes pas bien »

Des constatations qui s’ajoutent à une souffrance souvent ressentie par la peau pendant la saison froide, selon le même spécialiste :

« La combinaison de l’air sec, du chauffage central, de la diminution de l’exposition au soleil et des températures plus froides sont tous des facteurs qui contribuent à rendre la peau plus sèche en hiver. »

Que faire pour éviter que ça se produise ?

Même si on ne peut pas faire grand chose quand on est malade, il est quand même possible de limiter les dégâts en essayant de faire le strict minimum pour que la peau ne soit pas trop en souffrance. Comment ?

En buvant beaucoup d’eau, généralement 2 litres sont conseillés pour lutter contre la déshydratation.

En appliquant une bonne crème hydratante et ne pas hésiter à la réutiliser au cours de la journée si la peau tiraille.

En investissant (si possible) dans un humidificateur d’air pour éviter que l’air s’assèche avec la chaleur provenant des chauffages (à défaut, placer un ou deux bols d’eau dans la pièce aide beaucoup aussi).

En évitant les longues douches brulantes, car l’eau chaude altère le film hydrolipidique.

Crédits de l’image de une : @Karolina Grabowska.