À quoi ressemble un corps de 70, 90, 100 kg ? Des femmes le montrent sur TikTok et ça fait du bien

Sur TikTok il y a du make up, de la mode, des trucs un peu WTF mais il y a aussi de la body positivité. La preuve avec ces vidéos assez cool, montrant que le poids n’est décidément qu’un chiffre sur la balance.

Le poids est une notion que beaucoup prennent en référence ultime pour évaluer leur forme physique.

Et même si ce sujet est vaste, on sait aujourd’hui que le concept de chiffre ne veut pas dire grand chose car tous les corps ne portent pas le poids de la même façon pour la bonne et simple raison que le masse osseuse, graisseuse et musculaire peut différer drastiquement d’une personne à une autre. Malgré tout, faire attention aux chiffres reste bien ancré dans nos esprits conditionnés par le rituel de la pesée dont certaines s’astreignent quotidiennement. Heureusement, des femmes se sont employées sur TikTok a casser les codes afin de démontrer que le poids sur la balance peut se porter totalement différemment d’une personne à une autre.

« Je montre mon corps ! N’oubliez pas qu’il n’y en n’a pas deux identiques », a écrit la créatrice de contenus @billieleanne.

« Voici à quoi ressemble 250 lb (environ 112 kg) sur moi » a partagé quant à elle @angelicaglowsup, tandis que la créatrice de bien-être @happyfitkatie a ajouté sa propre vidéo en écrivant : « Moi à 240 (108 kg). Le nombre sur la balance ne vous définit pas votre valeur. »

https://www.tiktok.com/@happyfitkatie/video/7076648705025215786?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.glamourmagazine.co.uk%2F&referer_video_id=7076648705025215786&refer=embed

70, 80, 100, 120 kg… Qu’importe !

Si ces femmes partagent ouvertement leur poids sur les réseaux sociaux (aka l’un des lieux les moins bienveillants en matière de body positivisme), c’est avant tout pour faire taire les clichés.

Selon la taille, les morphotypes de chacune, tous les corps portant le même poids sont différents ! 70, 90, 100, 110, 150… Finalement le chiffre importe peu puisqu’il ne fait qu’alimenter un rapport toxique au poids et par conséquent, à la nourriture. Bref libérons-nous de ces clichés qui nous pourrissent la vie, ça vaut mieux !

L’IMC, un mythe

Si ces vidéos TikTok font leur apparition maintenant, ce n’est probablement pas pour rien. Depuis quelques années, la notion d’IMC (indice de masse corporelle) est largement décriée notamment auprès des experts qui affirment que cette méthode ne donne qu’une idée approximative de la situation de chacun.

Et pour cause, c’est un calcul qui ne prend pas en compte la masse grasse, l’âge ou encore le poids des os de chaque personne. Bref, c’est un peu du bullshit pour nous faire culpabiliser, paniquer et pour nous indiquer qu’il n’y a qu’une seule norme à laquelle tout le monde doit correspondre quitte à faire des régimes drastiques. Sans parler du fait que ça ne peut qu’aggraver les problèmes inhérents aux comportement alimentaires. On s’en passerait bien !

Crédit de l’image de une : @happyfitkatie.

