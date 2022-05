J’ai testé la brosse soufflante la plus populaire de TikTok, et voici mon avis

La brosse coiffante permet de réaliser chez soi un brushing au résultat professionnel. On a testé la star incontestée du genre, la brosse soufflante de Revlon.

Très populaire sur TikTok — le hashtag #revlonhairdryerbrush comptabilise plus de 287 millions de vues sur le réseau social chinois — , la brosse soufflante Revlon a été conçue pour sécher les cheveux, les lisser et leur donner du volume en un tour de main. Sur le papier, ça fait rêver, mais son succès est-il mérité ? On l’a testée et voici ce qu’on en a pensé.

Retrouvez la Brosse coiffante de Revlon, 62,99€

Les points forts de la brosse soufflante Revlon :

Modèle très facile à utiliser et adapté à tous les types de cheveux

et adapté à tous les types de cheveux Brosse ovale qui permet d’obtenir du volume en racines

Mode air froid pour fixer la coiffure

Prix attractif et promotions régulières

Les points faibles de la brosse soufflante Revlon :

Brosse un peu lourde (ça tire dans les bras après le brushing)

Uniquement deux choix de température de chauffe

Modèle encombrant (la brosse et le manche sont soudés, ce qui rend la brosse soufflante plus difficile à ranger)

La brosse soufflante de Revlon, un allié de choix pour un brushing de pro à la maison

Lissage parfait, volume qui tient, coiffage en dix minutes chrono… Les promesses de la brosse soufflante Revlon sont nombreuses, et on le sait, plus il y a d’attentes autour d’un produit, plus les risques de déception son élevés. Mais heureusement pour la marque, l’excitation ne retombe pas comme un soufflé, car sa brosse coiffante mérite amplement son statut de star du genre.

Le gros point positif de la brosse soufflante Revlon, en plus d’un prix très attractif, est qu’elle fonctionne avec tous les types de cheveux, fins comme épais, lisses comme texturés. Grâce à sa brosse XXL de forme ovale, elle permet de décoller les racines et de recourber les pointes pour une coiffure tout en mouvement. Elle est aussi très efficace pour réaliser un brushing sur cheveux crépus avant, si besoin, d’utiliser un lisseur.

Elle est composée de picots chauffants en céramique pour répartir la chaleur de façon homogène, ainsi que de poils en nylon et en sanglier pour agripper — sans arracher ! — tous les cheveux et leur donner la forme souhaitée presque sans effort. Et ce « presque » a quand même son importance : la brosse pèse plus de 800 g. C’est moins que d’autres produits du même type, mais on le sent dans les bras à la fin du coiffage.

La note de Madmoizelle pour la brosse soufflante Revlon

La note de Madmoizelle : 16,5/20

Effet sur les cheveux : 5

Ergonomie (poids, prise en main, encombrement) : 3

Technologie : 3,5

Prix : 5

Crédit photo image de Une : George Milton sur Pexels