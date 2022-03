J’ai testé les meilleurs lisseurs du marché, voici mon palmarès !

Avoir un bon lisseur chez soi, c’est la garantie de pouvoir garder des cheveux stylisés et maîtrisés sans avoir à dépenser 30€ pour un brushing chez le coiffeur. Pour vous permettre d’y voir plus clair parmi tous les modèles dispo sur le marché, voici les meilleurs lisseurs du marché selon Madmoizelle.

Un lisseur de compétition, ça se choisi en prenant son temps. Et ça tombe bien, parce que pendant que vous êtes confortablement installée dans votre canapé ou votre lit, de notre côté on a testé les meilleurs modèles du moment. Et évidemment, on a fait de petites photos pour que vous puissiez vous faire une idée de leurs capacités. Vous êtes prêtes ? Let’s go !

Les meilleurs lisseurs

Le numéro 1 : Steampod 3.0 de L’Oréal Professionnel

L’Oréal a fait du très bon travail avec le Steampod 3.0 qui est l’un des meilleurs lisseurs de sa génération… Voire le meilleur à notre humble opinion.

Note : 19,5/20

Points forts :

Son contrôle intelligent de la température allant de 180°C à 210°C

Son temps de chauffe très rapide

Son débit élevé de vapeur 0,8g/min

Son cordon extra-long rotatif à 369°C

Points faibles :

Son poids plus élevé qu’un lisseur classique

Son réservoir d’eau déminéralisé

Découvrez notre test complet du Steampod 3.0 de L’Oréal Professionnel

Le numéro 2 : Steam Lustre Styler de Babyliss

Le Steam Lustre Styler de Babyliss est une très très belle surprise ! Il rivalise avec le Steampod ce qui n’est pas une mince affaire tout en proposant un prix attractif. Respect Babyliss.

Note : 18,5/20

Points forts :

Un très bon rapport qualité / prix

Une efficacité sur tous types de cheveux

Un temps de chauffe rapide

Plusieurs températures possibles

Diffusion de vapeur pour un lissage plus précis qui n’abîme pas les cheveux

Réglage de la vapeur possible

Points faibles :

La vapeur met un peu de temps à arriver

Découvrez notre test complet du Steam Lustre Styler de Babyliss

Le numéro 3 : Pro Gloss de Revamp

Le Pro Gloss de Revamp est très, très pratique. Avec lui vous pouvez vous coiffer partout sans avoir à trouver une prise pour le faire. Une vraie révolution dans nos quotidiens pressés.

Note : 17/20

Points forts :

Sa température ajustable de 170°C à 230°C

Sa légèreté

Sa facilité d’utilisation grâce au principe du sans-fil

Son temps de chauffe rapide

Points faibles :

Ses plaques un peu fines pour les cheveux les plus épais

Le numéro 1 : le Steampod 3.0 de L’Oréal Professional – Le + efficace même sur les cheveux les plus récalcitrants

Si vous êtes à la recherche de la Rolls des lisseurs, ne vous fatiguez pas plus, elle est là. Avec le Steampod 3.0 de L’Oréal, quelques passages suffisent pour lisser les cheveux frisés, ondulés, bouclés et même travailler ses ondulations.

L’avantage ? C’est que la vapeur émise par l’appareil permet aux cheveux de ne pas s’abîmer pendant le process et offre un résultat digne d’un bon brushing en salon. Sa petite tare (vraiment si on devait lui en trouver une) ce serait son poids. Mais bon… Vu les résultats qu’il offre, faudrait pas être trop difficile non plus.

Steampod 3.0, L’Oréal, 229€

Son rendu sur les cheveux

Le numéro 2 : le Steam Lustre Styler de Babyliss – Le + adapté aux besoin de chacun

Avec ses 5 réglages de températures allant de 170°c à 210°c et sa vapeur sur deux niveaux, émise à hauteur de 360°c, le lisseur Steam Lustre Styler de Babyliss offre de très bons résultats même sur les cheveux les plus frisés. Polyvalent, il chauffe vite grâce au chauffage avancé Ceramics™ et offre la juste dose de vapeur quand le cheveu en a besoin. Bref, c’est un must à prix relativement abordable pour ce type de produit : 99€.

Steam Lustre Styler, Babyliss, 99,99€

Son rendu sur les cheveux

Le numéro 3 : le Pro Gloss de Revamp – Le + pratique

Posséder un lisseur que l’on peut emporter partout est un luxe, mais quand EN PLUS celui-ci est performant, là on est doublement ravies ! C’est le cas du Pro Gloss de Revamp qui, léger comme une plume se glisse dans n’importe quel sac très facilement et dispose d’un temps de chauffe optimal. Parfait quand on est sur le départ et qu’on a besoin d’une petite retouche ou que l’on veut simplement changer de look.

Pro Gloss, Revamp, 129,99€

Son rendu sur les cheveux

Crédits de l’image de une :@Maksim Goncharenok provenant de Pexels.

À lire aussi : Quel est le meilleur highlighter à acheter en 2022 ?