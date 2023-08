Ces sneakers de Michael Jordan mises aux enchères à partir de 100 000 $ ont une drôle d’histoire

Combien seriez-vous prêt·es à mettre pour des chaussures de votre idole ? Les personnes fans de Michael Jordan doivent faire chauffer leur carte bleue si elles souhaitent acquérir des sneakers de cette légende du basket.

En effet, avant le lancement des fameuses Air Jordan en 1985, Michael Jordan a proté des Nike Air Ships, notamment lors du cinquième match de la saison NBA 1984-1985, le 1er novembre 1984, avant de les donner dédicacées au ramasseur de balle local TJ Lewis, comme ce dernier aime à le raconter au site de vente aux enchères Goldin :

« Ce soir-là, c’était le 3e match de la saison des Nuggets et le 5e match des Bulls. Avant le match, les deux équipes sortaient pour un ‘shoot-around’ afin de s’étirer et de se relaxer. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu l’occasion de voir Michael Jordan sur le terrain ce jour-là et que j’ai su que j’allais lui demander les chaussures. Je me suis finalement approché de lui et lui ai demandé si je pouvais avoir ses chaussures après le match. Il m’a lancé un regard comme s’il ne voulait pas vraiment dire non, mais m’a dit qu’il ne pouvait pas parce qu’elles étaient trop chers…

Une fois le match terminé et les Bulls sortis de leur réunion d’équipe, j’ai pu entrer dans le vestiaire pour commencer à nettoyer et finir la nuit. J’ai jeté un œil, j’ai vu Michael Jordan assis devant son casier et il était toujours dans sa tenue de sport. Je me suis rapproché un peu pour qu’il puisse me voir dans l’espoir qu’il changerait d’avis et me donnerait ses chaussures. À ma grande surprise, il me remarque soudainement, baisse les yeux et attrape les chaussures qu’il portait dans le match ce soir-là, me regarde à nouveau et me demande si je les voulais. Bien sûr, j’ai dit oui, j’ai trouvé un stylo et je lui ai fait signer les deux chaussures. Il a signé l’une des chaussures juste de son nom et l’autre chaussure, il a signé ‘My Very Best To Tj. Michael Jordan’. »