Chiné pour 1 $, ce sac Cartier a été revendu plus de 9000 $ par une TikTokeuse

Cette chineuse de pépites de fripes a dégoté un sac à main Cartier vintage pour 1 dollar (environ 0,91 €) et l’a revendu aux enchères pour 9 450 dollars (environ 8 640 €). De quoi donner envie d’écumer les sites de ventes aux enchères, les brocantes et vide-greniers ?

Passionnée de mode vintage, Chandler West détaille ses trouvailles sur son compte TikTok @ciao.chandler où elle est suivie par plus de 26 000 personnes abonnées. En décembre 2022, elle a commencé à y raconter l’histoire étonnante d’un sac déniché pour 1 dollar, qu’elle vient de revendre en février 2023 pour 9 450 dollars !

@ciao.chandler avait chiné pour 1 dollar ce sac sur un site de vente aux enchères

Il y a deux ans, sur un site de ventes aux enchères, elle est tombée sur un sac à main au style art déco qui lui a tapé dans l’œil. Elle ne supposait pas qu’il avait une valeur particulière, d’autant plus que personne n’a surenchéri à la mise de départ de 1 dollar. Une fois l’accessoire reçu, pour tenter de le dater, la chineuse en a publié des photos sur un groupe Facebook où des personnes bien informées lui ont suggéré qu’il ressemblait à un modèle Cartier des années 1920. Sous la boucle de fermeture bijoutée, Chandler West a en effet pu constater que le nom du grand joaillier français y était gravé.

Chandler West raconte sur TikTok comment elle a fait expertiser et authentifier son sac Cartier

La chineuse l’a alors amené chez un bijoutier qui lui a confirmé que le fermoir était bien en pierres précieuses et fines. Elle l’a ensuite apporté chez un commissaire-priseur, qui l’a estimé a plus de 2 000 €, raconte-t-elle dans ses vidéos TikTok. C’est pourquoi Chandler West s’est décidée à le revendre à partir de 2 000 dollars via un site de ventes aux enchères : Rago Auctions.

Chandler West a revendu 9 450 dollars le sac Cartier qu’elle avait acheté 1 dollar

C’est la vidéo de sa réaction face aux surenchères successives, postée le 15 février, qui est devenue virale sur TikTok. Elle compte en effet plus de 13,2 millions de vues, 1,2 million de J’aime, et 8 000 commentaires qui s’enthousiasment de la vente finale à 9 450 dollars (environ 8 640 €). Chandler West l’a légendé « le pinacle du syndrome de la fille chanceuse » (en vogue sur TikTok, le « lucky girl syndrome » désigne une sorte de méthode Coué qui consiste à s’auto-persuader qu’on a de chance afin de la provoquer, et de manifester ses rêves pour qu’ils se réalisent).

S’il y a peut-être une part de chance dans la découverte de @ciao.chandler, c’est aussi et surtout grâce à son œil aiguisé à force de chiner du beau vintage qui lui a permis de tomber sur cette merveille Cartier numérotée des années 1920. D’après la fiche produit encore disponible sur le site de la maison de vente aux enchères, ragoarts.com, le sac à main faisait 14 x 21 cm, taillé dans du satin de soie, avec une boucle de fermeture sertie de lapis lazuli, d’émail rouge et de diamants.

Libre à vous de tenter votre chance à votre tour en écumant les brocantes, vide-greniers, et site de ventes aux enchères à la recherche d’une belle pépite de fripes !