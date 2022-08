Alerte mode : le sac 24H de Gerard Darel redevient tendance (oui, déjà)

Crée en 2003, le sac à main 24H de Gerard Darel a compté parmi les it-bags des années 2000, brillant par sa sobriété, sa praticité, et son prix relativement accessible. Près de vingt ans plus tard, voilà qu’il revient sur le devant de la scène mode.

Il fallait s’y attendre. Après d’autres modèles iconiques des années 2000, du Pliage de Longchamp jusqu’aux modèles plus luxueux tels que le City de Balenciaga, c’est au tour du 24H de Gerard Darel de revenir sur le devant de la scène mode.

D’où vient le sac 24H de Gerard Darel, au fait ?

Quelques modèles de sacs à main Gerard Darel en vente sur l’eshop de la marque.

À mesure que septembre se rapproche, des vidéos d’idées de tenue pour la rentrée se multiplient sur TikTok, en plus de personnes qui partagent leur dernière trouvaille de seconde main. En 2003, à sa sortie, c’était Charlotte Gainsbourg qui incarnait ce modèle phare de cette marque issue du Sentier parisien (quartier connu pour ses grossistes et boutiques de mode), bientôt suivie par de nombreuses stars comme Eva Longoria. Si bien que la griffe fondée en 1971 par le couple Danielle et Gérard Darel enchaîne les formats qui deviennent presque tous des it-bags pour l’époque : le 48H, et le 72H… jusqu’à sa retombée dans une relative désuétude à l’aube des années 2010.

Pourquoi le sac à main 24H de Gerard Darel revient à la mode ?

Seulement, conformément à l’éternel recommencement qu’est la mode, voilà que près de vingt ans après son invention, le sac à main 24H de Gerard Darel ressurgit. Maintenant que nous sommes dans les années 2020, il n’apparaît plus comme ringard, mais plutôt comme vintage. Délicieusement Y2K (comprendre : évocateur des années 2000).

Du pragmatisme, supplément nostalgie

Dans les commentaires de plusieurs TikTok, des personnes vantent la praticité de ce sac (qui doit son nom au fait qu’il puisse parfaitement contenir les affaires pour une journée lambda) afin de transporter le nécessaire pour aller au lycée, à la fac, ou même au bureau. Après des années à assister à une miniaturisation progressive jusqu’à l’absurde d’it-bags hors de prix, cet élan vers le pragmatisme apparaît presque rafraîchissant.

Même si cela peut s’avérer onéreux pour beaucoup de personnes, on peut également saluer que cela change des sacs de maisons de luxe qui coûtent pour la plupart du temps plus d’un millier d’euros. En effet, le sac 24H de Gerard Darel coûte de 165€ (quand même en cuir de veau) à 475€ (pour le format 72H).

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram Gerard Darel