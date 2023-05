À Cannes, la robe pendaison de Mahlagha Jaberi alerte sur les exécutions en Iran

Vendredi 26 mai 2023, sur le tapis rouge du Festival de Cannes, la mannequin iranienne Mahlagha Jaberi arborait une robe au décolleté en forme de nœud coulant surprenant, en soutien au mouvement « Femme, Vie, Liberté » et contre les exécutions en Iran.

Qu’on le veuille ou non, le Festival de Cannes a toujours été politique, y compris son tapis rouge, entre deux placements de produits de mastodontes de la beauté, de la mode ou de la joaillerie. Si le nom de la mannequin iranienne Mahlagha Jaberi ne vous dit peut-être rien, sa tenue pour monter les marches sur la Croisette a su marquer les esprits. Pour assister à la projection du film The Old Oak de Ken Loach le vendredi 26 mai 2023, la top de 33 ans suivie par plus de 4,2 millions de personnes sur Instagram arborait une longue robe noire au décolleté plongeant en forme de nœud coulant.

Une robe façon pendaison contre « les exécutions injustifiées du peuple iranien »

Il s’agissait pour la mannequin d’alerter sur la violence du régime répressif iranien qui multiplie les exécutions par pendaison dernièrement, comme Mahlagha Jaberi le précise dans une publication Instagram :

« Ma robe dessinée par Jila Saber Atelier. Nous voulions faire une déclaration de mode conforme au glamour de Cannes, mais plus important encore, pour attirer l’attention des médias sur les exécutions injustifiées du peuple iranien. Malheureusement, les déclarations politiques ne sont pas autorisées au festival du film et la sécurité m’a empêché de montrer le dos de ma robe, mais le sens du ‘nœud coulant’ a bien été compris. »

Sur d’autres photos par la mannequin iranienne, on peut en effet lire dans le dos de sa robe les mots « Stop Executions ».

« Contre le crime odieux d’exécution de personnes innocences en Iran »

La créatrice de la robe, Jila Saber, a ajouté de son côté sur Instagram :

« Nous avons essayé de jouer un petit rôle dans la lutte contre le crime odieux d’exécution de personnes innocences en Iran en envoyant un message au Festival de Cannes. Chaque petit pas compte pour éliminer l’injustice. »

À lire aussi : En Iran, après les écolières et collégiennes, les lycéennes sont maintenant empoisonnées

Le régime iranien continue les exécutions de ses opposants

Depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 suite à une arrestation par la police des mœurs, les révoltes du peuple iranien se multiplient, et les messages de soutien à travers le monde aussi.

Seulement, la répression du pouvoir s’intensifie contre le mouvement de résistance que l’on surnomme « Femme, Vie, Liberté ». Après la pendaison le 6 mai 2023 du dissident irano-suédois Habib Chaab malgré les appels à la clémence de la communauté international, l’Iran menace encore de multiplier les exécutions d’opposants condamnés à mort, évoque Le Monde. Tandis que Le Figaro rapporte que, si de plus en plus de femmes osent ne pas porter le voile dans l’espace public, la violence du régime persiste bel et bien.

Qu’on juge cette tenue de l’Iranienne Mahlagha Jaberi portée à Cannes de mauvais goût ou salutaire, c’est indéniablement une façon percutante de rappeler cette sinistre réalité.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.