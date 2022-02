Se basant sur l’Ancien et le Nouveau Testament, certaines personnes et maisons de joaillerie associent une pierre fine ou précieuse à chaque mois de l’année. Alors quelle gemme correspond à votre anniversaire ?

Ah, la beauté des gemmes ! Irrésistible aux yeux de certaines personnes, simples cailloux colorés aux yeux d’autres, elles auraient même du « pouvoir » selon certaines croyances.

Alors que la culture populaire occidentale se pique d’intérêt pour l’astrologie, la sorcellerie, et autres concepts plus ésotériques que scientifiques, les « pierres de naissance » gagnent à leur tour du terrain sur les pages TikTok et Instagram de jeunes en vue. Mais qu’est-ce que c’est, au juste ? Et d’où ça sort, ça encore ?

L’origine historique de la symbolique des « pierres de naissance »

Prêter des significations particulières aux pierres et leurs couleurs n’a rien de nouveau : cela se fait depuis au moins l’Antiquité. Quant à l’association d’une gemme à un mois d’anniversaire, Alexis Coin, gemmologue pour la maison de joaillerie française Gemmyo, retrace ainsi l’origine de cette croyance auprès du Figaro :

« Deux auteurs, Flavius Josèphe, un historien juif du Ier siècle après J.-C., et Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, auraient établi une analogie entre les 12 pierres citées dans les textes sacrés et leur correspondance avec les 12 mois de l’année. »

C’est donc de l’Ancien et du Nouveau Testament que viendrait cette croyance. Et puisqu’elle pourrait permettre aux marques de vendre toujours plus de bijoux différents, elle a bien évidemment été récupérée à des fins marketing par de nombreuses maisons de joaillerie, jusqu’à aujourd’hui !

Si bien qu’en 1912, l’association étatsunienne des bijoutiers publie en 1912 une liste des pierres de naissance… sous les demandes pressantes de George Frederick Kunz, gemmologue de l’influente maison de joaillerie Tiffany & Co. à l’époque.

On notera tout de même que l’origine de ce symbolisme a beau être gravée dans la roche depuis près de 2000 ans en Occident, cela n’a pas empêché les traductions et interprétations de varier au fil du temps, et donc les fameuses pierres de naissance de changer en fonction des époques ! Oups.

Du coup, autant vous dire que tout ça est à prendre avec du recul, et comme une potentielle inspiration pour faire votre choix parmi toutes les gemmes plus belles les unes que les autres qui vous font peut-être de l’œil.

Saurez-vous deviner en quel mois de l’année cette personne est-elle née ?

Quelle pierre précieuse ou fine correspond à votre mois de naissance ?

Parlez-vous le langage des pierres ?

On parle de « pierres précieuses » pour désigner le diamant, l’émeraude, le rubis, et le saphir uniquement. Et si l’on peut encore entendre l’expression « pierres semi-précieuses » pour désigner d’autres gemmes, cette appellation n’est plus d’actualité depuis un décret passé en France en 2002.

On parle plutôt de « pierres fines » pour désigner les agates, les ambres, les citrines, les grenats, les jades, les jaspes, les lapis-lazuli, la malachite, les opales, les quartzs, la turquoise, ou encore les tourmalines.

Voilà qui préviendra les problèmes de traductions et de compréhensions si jamais un joaillier mal-luné voudrait vous en faire voir de toutes les couleurs.

