Naomi Osaka lâche une collab en denim vintage et recyclé avec Levi’s

Naomi Osaka taille le bout de jean avec Levi’s pour une collection en denim recyclé et vintage sortie le 24 août 2021. Au menu : kimono, mini-short à franges de cristaux, short lacé dans le dos, et bustier en jean sensuellement rugueux.

Si elle se fait discrète sur les courts, et évite de parler aux médias afin de préserver sa santé mentale, Naomi Osaka s’avère de plus en plus présente dans la mode. Elle vient par exemple de collaborer avec Levi’s pour une collection capsule en denim recyclé ou vintage (histoire d’éviter de produire des nouvelles matières vierges) qui vient de paraître le 24 août 2021.

Naomi Osaka x Levi’s : une collab qui claque

Le jeanneur américain et la championne de tennis japonaise de 23 ans ont ainsi créé quatre pièces.

Un kimono avec sa large ceinture obi assortie rend hommage aux origines japonaises de l’athlète. Un mini-short taillé dans un jean 501 se la joue grand soir en se parant de franges de brillants sur les côtés. Un autre short à la longueur genou cette fois se dote quant à lui d’un laçage façon corset au niveau des fesses. Enfin, à partir de vestes camionneurs culte de la griffe, Naomi Osaka a imaginé un bustier lui aussi lacé dans le dos pour un supplément de sensualité qui contraste avec la rugosité caractéristique du denim brut.

Ces pièces en édition limitée témoignent de la passion de la tenniswoman pour la mode, comme elle le raconte dans la vidéo ci-dessus qui présente cette collection :

« Quand nous étions petites, ma petite sœur et moi faisions des promenades en voiture pendant des heures et des heures et organisions de petites batailles de stylisme. Mon père choisissait la gagnante. Ça a toujours été un truc pour nous en grandissant . »

D’ores et déjà disponible dans une sélection de points de vente physiques, et sur le site de la marque, cette collab représente une tendance de fond de l’intérêt de l’industrie textile pour les sportives. Les championnes de sport y deviennent des icônes de mode bankables, ce qui est bénéfique pour le financement de leur carrière et donc leur pérennité sur le terrain et les podiums, et plus largement pour la visibilité du sport au féminin.

